На фронте за прошедшие сутки состоялось 147 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также враг был активным на Кураховском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба за 8:00 26 июля, передает УНН.

Детали

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 90 авиаударов, сбросив 151 КАБ. Кроме этого, совершил более 4900 обстрелов, из них 104 - из реактивных систем залпового огня.

Как рассказали в Генштабе, вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили три средства ПВО, артиллерийское средство и пушку.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении количество атак за сутки составило девять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Глубокого, Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении произошло 10 боевых столкновений вблизи Стельмаховки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Синьковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз неподалеку Макеевки, Невского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отражали шесть штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спирного, Верхнекаменского, Николаевки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Ивановского, Часового Яра, Калиновки, Григорьевки и Майского.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку Северного, Нью-Йорка и Железного.

На Покровском направлении наши защитники отбили 43 штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Ивановка, Тимофеевка, Веселое, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Новожеланное, Яснобродовка, Прогресс и Калиново. При поддержке авиации, россияне пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоселовки Первой и Воздвиженки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 19 атак возле Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении российские войска совершили 14 штурмов возле Великой Новоселки, Водяного, Константиновки и Раздольного.

На Ореховском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Здесь произошло четыре боевых столкновения в районах Малой Токмачки, Юрковки, Щербаков и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении все атаки россиян также не имели успеха при штурме наших оборонительных рубежей на левобережье Днепра.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

«В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения», - указали в Генштабе.

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