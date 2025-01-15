На фронте произошло 118 боестолкновений, оккупанты 41 раз пытались штурмовать на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток 15 января на фронте произошло 118 боевых столкновений. Войска рф 41 раз пытались штурмовать на Покровском направлении Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на 22.00 15.01.2025, пишет УНН.

Захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 33 авиационных удара, применили 44 ракеты и сбросили 46 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 900 дронов-камикадзе и осуществили более 4,4 тысячи обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово, Тополи и Петропавловка, где украинские защитники остановили пять вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки, Новосергиевка, Твердохлебово, Макеевка, Колодязи, Терны и Григорьевка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары НАРами по Зеленой Роще.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников вблизи Ступочек, Часового Яра и Предтечино. Силы обороны отбили шесть атак захватчиков. Кроме того враг нанес авиаудары по Миньковке и Часовому Яру.

Девять раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Белой Горы, Торецка и Крымского. Враг нанес авиаудары КАБами по Краматорску, Иванополью, Дружковке, Константиновке и Петровке.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Луч, Новый Труд, Шевченко, Удачное, Котлино, Петропавловка, Старые Терны, Янтарное, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверево, Успеновка, Андреевка и Дачное. Наши защитники остановили 41 штурмовое действие противника. Еще шесть атак продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 340 оккупантов, из них 129 - безвозвратно. Также уничтожено два танка, 10 единиц автомобильной техники, один миномет, средство РЭБ, два боевых бронированных автомобиля, одну БРМ. К тому же, повреждены два танка и пять автомобилей и три пушки россиян, - сообщили в Генштабе.



На Новопавловском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборону наших защитников в районе Временки. Три боя еще продолжаются.

На Ореховском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников в направлениях Малой Токмачки, Новоандреевки и Щербаков. По Пятихаткам враг бил НАРами.

На Курском направлении с начала суток состоялось 15 боестолкновений, все атаки уже отбиты. Враг нанес десять авиаударов применив 15 КАБов, совершил более 300 обстрелов.

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