На фронте произошло 118 боестолкновений, оккупанты 41 раз пытались штурмовать на Покровском направлении - Генштаб

ukenru
Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена
15 января, 13:13 • 104711 просмотра

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена

Эксклюзив
ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"
15 января, 12:02 • 111120 просмотра

ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 145358 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

Эксклюзив
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 213542 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
14 января, 13:09 • 153042 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 182381 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 154685 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Эксклюзив
Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
13 января, 09:00 • 142738 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
10 января, 17:45 • 239887 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
10 января, 15:58 • 288621 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

15 января, 13:28 • 106483 просмотра
"Чем дольше война, тем роскошнее одевается Порошенко" - эксперт показал куртку нардепа за 18400 евро

"Чем дольше война, тем роскошнее одевается Порошенко" - эксперт показал куртку нардепа за 18400 евро

15 января, 13:53 • 67794 просмотра
Польша раскрыла свои планы по ускорению вступления Украины в ЕС

Польша раскрыла свои планы по ускорению вступления Украины в ЕС

15 января, 13:55 • 72685 просмотра
Зеленский призвал выделить Украине 250 млрд долларов из замороженных активов рф

Зеленский призвал выделить Украине 250 млрд долларов из замороженных активов рф

15 января, 15:46 • 47849 просмотра
ЕС готовит санкции против рф без права вето Венгрии и Словакии

ЕС готовит санкции против рф без права вето Венгрии и Словакии

15 января, 16:08 • 51082 просмотра
публикации
Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

15 января, 08:50 • 130121 просмотра
Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

14 января, 15:10 • 149296 просмотра
Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

14 января, 14:49 • 150590 просмотра
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
Эксклюзив

14 января, 13:22 • 213544 просмотра
Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

13 января, 18:55 • 167669 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

15 января, 13:28 • 106483 просмотра
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 142038 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 131899 просмотра
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13 января, 13:40 • 136008 просмотра
Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

13 января, 13:32 • 131960 просмотра
Актуальное
На фронте произошло 118 боестолкновений, оккупанты 41 раз пытались штурмовать на Покровском направлении - Генштаб

На фронте произошло 118 боестолкновений, оккупанты 41 раз пытались штурмовать на Покровском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 5294 просмотра

Read in English

На фронте произошло 118 боевых столкновений, из них 41 попытка штурма на Покровском направлении. Оккупанты нанесли 33 авиаудара и применили более 900 дронов-камикадзе.

С начала суток 15 января на фронте произошло 118 боевых столкновений. Войска рф 41 раз пытались штурмовать на Покровском направлении Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на 22.00 15.01.2025, пишет УНН.

Захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 33 авиационных удара, применили 44 ракеты и сбросили 46 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 900 дронов-камикадзе и осуществили более 4,4 тысячи обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам,

- говорится в сообщении.

На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Тихого. 

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово, Тополи и Петропавловка, где украинские защитники остановили пять вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки, Новосергиевка, Твердохлебово, Макеевка, Колодязи, Терны и Григорьевка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.  Вражеская авиация нанесла удары НАРами по Зеленой Роще.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников вблизи Ступочек, Часового Яра и Предтечино. Силы обороны отбили шесть атак захватчиков.  Кроме того враг нанес авиаудары по Миньковке и Часовому Яру.

Девять раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Белой Горы, Торецка и Крымского. Враг нанес авиаудары КАБами по Краматорску, Иванополью, Дружковке, Константиновке и Петровке. 

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Луч, Новый Труд, Шевченко, Удачное, Котлино, Петропавловка, Старые Терны, Янтарное, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверево, Успеновка, Андреевка и Дачное. Наши защитники остановили 41 штурмовое действие противника. Еще шесть атак продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 340 оккупантов, из них 129 - безвозвратно. Также уничтожено два танка, 10 единиц автомобильной техники, один миномет, средство РЭБ, два боевых бронированных автомобиля, одну БРМ. К тому же, повреждены два танка и пять автомобилей и три пушки россиян,

- сообщили в Генштабе.

На Новопавловском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборону наших защитников в районе Временки. Три боя еще продолжаются. 

На Ореховском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников в направлениях Малой Токмачки, Новоандреевки и Щербаков. По Пятихаткам враг бил НАРами.

На Курском направлении с начала суток состоялось 15 боестолкновений, все атаки уже отбиты. Враг нанес десять авиаударов применив 15 КАБов, совершил более 300 обстрелов.

18-летних не будут мобилизовать: депутаты не готовы голосовать за такое решение15.01.2025, 17:15 • 23573 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
mnogostvolnaya-raketnaya-ustanovkaМногоствольная ракетная установка
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина
kramatorskКраматорск
donetskДонецк
kharkivХарьков

Обратиться по вопросам размещения рекламы