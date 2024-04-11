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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фоне массированной атаки на энергоинфраструктуру: "Укрэнерго" призвало украинцев уменьшить потребление электроэнергии

На фоне массированной атаки на энергоинфраструктуру: "Укрэнерго" призвало украинцев уменьшить потребление электроэнергии

Киев  •  УНН

11 апреля 2024, 15:53  •  4133 просмотра

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В связи со значительными убытками, вызванными последней российской атакой на украинские электростанции, Укрэнерго призвало украинцев уменьшить вечернее потребление электроэнергии с 19:00 до 22:00, чтобы сохранить баланс между производством и потреблением электроэнергии.

На фоне последней атаки россиян по энергетической инфраструктуре "Укрэнерго" призвало украинцев уменьшить вечернее потребление электроэнергии. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление компании в Telegram-канале.

Детали 

Там отметили, что утром оккупанты нанесли значительные повреждения украинским электростанциям. В этом году это уже третья массированная атака на украинскую генерацию. 

В компании отметили, что во время двух предыдущих также пострадали тепловые и гидроэлектростанции. Их главная роль - возможность быстро увеличивать производство электроэнергии утром и вечером, когда потребление стремительно растет.

Энергосистема может безопасно работать только если в ней выдерживается баланс: потребление электроэнергии = производство электроэнергии. Сейчас на чаше весов производства значительно меньше электроэнергии, чем было еще вчера, до атаки. И для того, чтобы сохранить равновесие на наших энергетических весах, нужно разгрузить чашу потребления

- объяснили в Укрэнерго. 

Так, сейчас существует "особенно большая потребность" в уменьшении потребления в вечерние часы максимального спроса с 19:00 до 22:00. В это время компания призвала не включать мощные электроприборы, или пользоваться ими по очереди. Такие ограничения помогут энергосистеме безопасно пройти этот тяжелый период.

Напомним,

В "Укрэнерго" заявили, что 11 апреля россияне нанесли новый массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры.

Вражескими ракетами и дронами были повреждены подстанции Укрэнерго и объекты генерации в Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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