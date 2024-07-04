Графики отключения электроэнергии действуют все сутки на фоне дефицита, накануне была аварийная помощь из ЕС, сегодня запланирован значительный импорт. Из-за непогоды есть отключения света в двух областях. В Донецкой области из-за обесточивания шахты под землей оставались 280 работников, их уже вывели наружу. Об этом сообщили в Минэнерго в четверг, пишет УНН.

Детали

Из-за массированных российских обстрелов в энергосистеме, как указано, есть дефицит мощностей. За прошедшие сутки для его частичного покрытия Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из энергосистем Польши и Словакии.

"Сегодня графики почасовых отключений потребителей применяются с 0:00 до 24:00", - сообщили в Минэнерго, призвав потреблять электричество ответственно.

Основной причиной ограничений в министерстве назвали атаки врага на энергетическую инфраструктуру и негативные последствия этих атак.

Обстрелы

На Черниговщине в результате удара "шахеда" по одному из энергетических объектов обесточивались бытовые потребители и сельскохозяйственные предприятия. Одновременно остались без электроснабжения почти 6 тысяч абонентов.

В Харьковской области во время обстрела отключалась воздушная линия облэнерго. В результате обесточивалась подстанция и присоединенные к ней бытовые потребители. Всех запитали.

В Донецкой области из-за боевых действий на подстанции облэнерго отключалось оборудование. В результате обесточились бытовые потребители и собственные нужды высоковольтной подстанции.

Чрезвычайные ситуации

В Донецкой области обесточивалась шахта. Под землей находились 280 работников. Их вывели на поверхность. Предприятие запитано.

На шахте в Кировоградской области из-за вывала горной массы погиб 40-летний горный мастер.

Непогода

Из-за непогоды обесточены 58 населенных пунктов. Из них 48 - в Хмельницкой области, 10 - в Тернопольской.

Обесточивания

В Житомирской области из-за повреждения оборудования на одной из подстанций отключалась воздушная линия облэнерго. Вследствие этого произошли сбои в движении поездов. Воздушную линию включили в работу.

В Винницкой области по технологическим причинам отключалась воздушная линия, обесточивались бытовые потребители. Всех запитали.

В Днепропетровской области отключалась воздушная линия облэнерго. При этом один из объектов генерации кратковременно снижал мощность.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе незначительно снизился и составляет 15,05 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 35 212 МВт-ч. Экспорта не предвидится.