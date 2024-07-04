Киев • УНН
Графики отключения действуют все сутки на фоне дефицита электроэнергии, накануне была аварийная помощь из ЕС, сегодня запланирован значительный импорт. Из-за непогоды есть отключения света в двух областях. В Донецкой области из-за обесточивания шахты под землей оставались 280 работников, их уже вывели наружу.
Графики отключения электроэнергии действуют все сутки на фоне дефицита, накануне была аварийная помощь из ЕС, сегодня запланирован значительный импорт. Из-за непогоды есть отключения света в двух областях. В Донецкой области из-за обесточивания шахты под землей оставались 280 работников, их уже вывели наружу. Об этом сообщили в Минэнерго в четверг, пишет УНН.
Детали
Из-за массированных российских обстрелов в энергосистеме, как указано, есть дефицит мощностей. За прошедшие сутки для его частичного покрытия Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из энергосистем Польши и Словакии.
"Сегодня графики почасовых отключений потребителей применяются с 0:00 до 24:00", - сообщили в Минэнерго, призвав потреблять электричество ответственно.
Основной причиной ограничений в министерстве назвали атаки врага на энергетическую инфраструктуру и негативные последствия этих атак.
Обстрелы
На Черниговщине в результате удара "шахеда" по одному из энергетических объектов обесточивались бытовые потребители и сельскохозяйственные предприятия. Одновременно остались без электроснабжения почти 6 тысяч абонентов.
В Харьковской области во время обстрела отключалась воздушная линия облэнерго. В результате обесточивалась подстанция и присоединенные к ней бытовые потребители. Всех запитали.
В Донецкой области из-за боевых действий на подстанции облэнерго отключалось оборудование. В результате обесточились бытовые потребители и собственные нужды высоковольтной подстанции.
Чрезвычайные ситуации
В Донецкой области обесточивалась шахта. Под землей находились 280 работников. Их вывели на поверхность. Предприятие запитано.
На шахте в Кировоградской области из-за вывала горной массы погиб 40-летний горный мастер.
Непогода
Из-за непогоды обесточены 58 населенных пунктов. Из них 48 - в Хмельницкой области, 10 - в Тернопольской.
Обесточивания
В Житомирской области из-за повреждения оборудования на одной из подстанций отключалась воздушная линия облэнерго. Вследствие этого произошли сбои в движении поездов. Воздушную линию включили в работу.
В Винницкой области по технологическим причинам отключалась воздушная линия, обесточивались бытовые потребители. Всех запитали.
В Днепропетровской области отключалась воздушная линия облэнерго. При этом один из объектов генерации кратковременно снижал мощность.
Ситуация на ЗАЭС
"Уровень воды в пруду-охладителе незначительно снизился и составляет 15,05 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.
Импорт и экспорт
На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 35 212 МВт-ч. Экспорта не предвидится.