В Донецкой области зафиксировали три новых случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Донецкой области зафиксировано три новых случая COVID-19, два из которых в Мариуполе и один в Бахмуте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Донецкой ОГА Павла Кириленко.
“В Мариуполе коронавирусную болезнь по результатам ПЦР-исследования диагностировали у 62-летней женщины и 52-летнего мужчины. Они — из круга контактов пациентов с ранее подтвержденным COVID-19”, — сообщил Кириленко.
Отмечается, что способ и путь заражения третьего лица — 55-летнего жителя Бахмута — устанавливается.
“По информации медиков, состояние здоровья мариупольских пациентов удовлетворительное, состояние пациента из Бахмуту — средней степени тяжести. Таким образом, на сегодняшний день в Донецкой области есть 27 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19”, — резюмировали в сообщении.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 7647 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 193 — летальные. Всего в мире заболело более 2.7 млн человек.
В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.