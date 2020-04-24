На Доннеччині зафіксували три нових випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На Донеччині зафіксовано три нові випадки COVID-19, два з яких у Маріуполі та один у Бахмуті. Про це повідомляє УНН із посиланням на голову Донецької ОДА Павла Кириленко.
“У Маріуполі коронавірусну хворобу за результатами ПЛР-дослідження діагностували у 62-річної жінки та 52-річного чоловіка. Вони — з кола контактів пацієнтів з раніше підтверженим COVID-19”, — повідомив Кириленко.
Зазначається, що спосіб та шлях зараження третьої особи — 55-річного жителя Бахмуту — наразі встановлюється.
“За інформацією медиків, стан здоров’я маріупольських пацієнтів задовільний, стан пацієнта із Бахмуту — середнього ступеня важкості. Таким чином, станом на сьогодні у Донецькій області маємо 27 лабораторно підтверджених випадків COVID-19”, — резюмували у повідомленні.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 7 647 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 193 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2.7 млн осіб.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.