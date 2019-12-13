В Донецкой области двух бывших полицейских будут судить за избиение владельца отеля

"В ходе досудебного расследования установлено, что 28 апреля 2019 ujlf двое 26-летних полицейских и шестеро их знакомых употребляли спиртные напитки d беседке одного из отелей в с. Мелекино Першотравневого района Донецкой области. Когда опьяненные полицейские начали вести себя неприлично, владелец отеля сделал им замечание, в ответ на что получил удары кулаками по голове и грудной клетке и в конце потерял сознание", - говорится в сообщении.

Указано, что когда пострадавший пришел в себя и рассказал об избиении жене, полицейские снова набросились на него с кулаками, а также избили его сына, который пытался защитить отца, и угрожали расправой другим свидетелям происшествия, в том числе пообещав сжечь отель.

"В результате преступных действий" стражей порядка "владелец отеля получил ушиб головного мозга, перелом носа, ребра, а также ссадины и многочисленные ушибы. Оба полицейских после указанного события освобождены от занимаемых должностей. Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-служб.

Сообщается, что в суд направили обвинительное заключение по ч. 3 ст. 296 (хулиганство, если оно совершено с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) и ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины, по которому експолицейським грозит до 5 лет заключения.

Напомним, в Запорожье экс-полицейський наехал на глухонемого человека.