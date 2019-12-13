На Донеччині двох колишніх поліцейських судитимуть за побиття власника готелю
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. На Донеччині до суду скерували обвинувальний акт через побиття двома поліцейськими власника готелю. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
"У ході досудового розслідування встановлено, що 28 квітня 2019 року двоє 26-річних поліцейських та шестеро їх знайомих вживали спиртні напої на альтанці одного з готелів у с. Мелекіно Першотравневого району Донецької області. Коли сп’янілі поліцейські почали вести себе непристойно, власник готелю зробив їм зауваження, у відповідь на що отримав удари кулаками по голові і грудній клітині та врешті втратив свідомість", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що коли потерпілий прийшов до тями і розповів про побиття дружині, поліцейські знову накинулись на нього з кулаками, а також побили його сина, який намагався захистити батька, та погрожували розправою іншим свідкам події, у тому числі пообіцявши спалити готель.
"Внаслідок злочинних дій "стражів порядку" власник готелю отримав забій головного мозку, перелом носа, ребра, а також садна та чисельні забої. Обох поліцейських після вказаної події звільнено із займаних посад. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті", - повідомили у пресслужбі.
Повідомляється, що до суду скерували обвинувальний акт за ч. 3 ст. 296 (хуліганство, якщо воно вчинено із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) та ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України, за яким експоліцейським загрожує до 5 років ув’язнення.
Нагадаємо, на Запоріжжі експоліцейський наїхав на глухоніму людину.