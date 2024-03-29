Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
На Днепропетровщине стабилизировали энерго- и водоснабжение - Лысак
Всемирный русский народный собор принял приказ с геноцидной риторикой в отношении Украины: Лубинец готовит обращение в Совет ООН
"россия усиливает свои подлые атаки": посол Британии из-за ночной атаки рф начал Страстную пятницу в укрытии
Сильный ветер вызвал перебои со светом в 39 населенных пунктах в Тернопольской области
В Запорожье экологи ликвидировали утечку нефтепродуктов в Днепр после массированного ракетного удара рф
Товары для ВСУ поставляют еще шесть новых украинских производителей - ДОТ
В Ровенской области во время ночной атаки рф обошлось без попаданий - ОВА
Украина разработала демографическую стратегию на фоне проблемы сокращения населения из-за войны
россияне сбросили взрывчатку с дрона на Берислав в Херсонской области: есть пострадавший
Джо Байден заручился поддержкой Барака Обамы и Билла Клинтона для рекордного сбора средств
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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
На Днепропетровщине стабилизировали энерго- и водоснабжение - Лысак
Благодаря усилиям украинских энергетиков и коммунальщиков ночью было стабилизировано электро- и водоснабжение в Днепропетровской области после того, как российские атаки оставили почти 50 000 человек без электричества и 700 000 без воды.
Всемирный русский народный собор принял приказ с геноцидной риторикой в отношении Украины: Лубинец готовит обращение в Совет ООН
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека готовит обращение в Экономический и социальный совет ООН относительно постановления Всемирного русского народного собора с геноцидной риторикой против Украины и неуважением к территориальной целостности Украины.
"россия усиливает свои подлые атаки": посол Британии из-за ночной атаки рф начал Страстную пятницу в укрытии
Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис сообщил об усилении атак России на украинские города и гражданское население, а сам он провел Страстную пятницу в бункере.
Сильный ветер вызвал перебои со светом в 39 населенных пунктах в Тернопольской области
Сильные порывы ветра повредили 13 линий электропередач в Тернопольской области, что привело к перебоям с электроснабжением в 39 населенных пунктах, аварийные бригады работают над восстановлением поврежденных сетей.
В Запорожье экологи ликвидировали утечку нефтепродуктов в Днепр после массированного ракетного удара рф
Экологи приняли меры по ликвидации утечки нефти и очистке загрязненных территорий после того, как российская ракетная атака на Днепровскую ГЭС привела к утечке нефтепродуктов в реку Днепр.
Товары для ВСУ поставляют еще шесть новых украинских производителей - ДОТ
"Государственный оператор тыла" привлек еще шесть новых отечественных производителей к поставке вещевого имущества для Вооруженных Сил Украины, увеличив долю украинских производителей в своих закупках.
В Ровенской области во время ночной атаки рф обошлось без попаданий - ОВА
Прошлой ночью Ровенская область в Украине пережила 5-часовую воздушную тревогу, но обошлось без вражеских попаданий, и регион работает в обычном режиме.
Украина разработала демографическую стратегию на фоне проблемы сокращения населения из-за войны
Украина разработала проект Стратегии демографического развития до 2040 года для преодоления значительного демографического кризиса, вызванного войной, включая сокращение населения, вынужденное перемещение и снижение уровня рождаемости.
россияне сбросили взрывчатку с дрона на Берислав в Херсонской области: есть пострадавший
45-летний мужчина получил ранения от взрывчатки, сброшенной с российского беспилотника в Бериславе Херсонской области.
Джо Байден заручился поддержкой Барака Обамы и Билла Клинтона для рекордного сбора средств
Джо Байден провел рекордный сбор средств при поддержке Барака Обамы и Билла Клинтона, собрав не менее 25 миллионов долларов с помощью билетов стоимостью до 500 000 долларов.