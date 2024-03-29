На Днепропетровщине стабилизировали энерго- и водоснабжение - Лысак

После ударов российских захватчиков почти 50 000 человек и 700 000 человек были без света и воды, но в ночной и утренний периоды, специалистам энергетического и коммунального сектора Украины удалось стабилизировать ситуацию. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в эфире телемарафона "Единые новости", передает УНН.

Хотелось бы поблагодарить наших энергетиков и коммунальщиков, которым фактически, за ночной период времени удалось стабилизировать и сделать все, чтобы люди на утро были со светом, теплом и водой. После ударов было почти 50 000 людей без света, почти 700 000 людей без воды, но к утру мы с этим справились - рассказал руководитель Днепропетровской ОВА.

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Лысак также отметил, что в результате массированной комбинированной атаки вв рф на энергетические объекты Днепропетровщины, были повреждены объекты в Днепровском, Криворожском, Каменском районах, 5 человек госпитализированы.

В Каменском районе пострадали дачные дома. 5 человек были госпитализированы в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии. Все остальные лечатся амбулаторно - сказал Лысак.

Он также поблагодарил Силы обороны Украины, которые за ночь сбили 24 воздушные цели: 12 ракет и 12 беспилотников.

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