Сильный ветер вызвал перебои со светом в 39 населенных пунктах в Тернопольской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
  •  184500 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
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МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  129588 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  151828 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  142669 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  144973 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153206 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127545 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  140212 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126790 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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21 марта 2024, 11:56  •  589768 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  539482 просмотра
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Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  552079 просмотра

Сильный ветер вызвал перебои со светом в 39 населенных пунктах в Тернопольской области

Сильные порывы ветра повредили 13 линий электропередач в Тернопольской области, что привело к перебоям с электроснабжением в 39 населенных пунктах, аварийные бригады работают над восстановлением поврежденных сетей.

Общество •   •  12127 просмотра
Сильный ветер вызвал перебои со светом в 39 населенных пунктах в Тернопольской области

В Запорожье экологи ликвидировали утечку нефтепродуктов в Днепр после массированного ракетного удара рф

Экологи приняли меры по ликвидации утечки нефти и очистке загрязненных территорий после того, как российская ракетная атака на Днепровскую ГЭС привела к утечке нефтепродуктов в реку Днепр.

Война •   •  11950 просмотра
В Запорожье экологи ликвидировали утечку нефтепродуктов в Днепр после массированного ракетного удара рф

Товары для ВСУ поставляют еще шесть новых украинских производителей - ДОТ

"Государственный оператор тыла" привлек еще шесть новых отечественных производителей к поставке вещевого имущества для Вооруженных Сил Украины, увеличив долю украинских производителей в своих закупках.

Война •   •  15481 просмотра
Товары для ВСУ поставляют еще шесть новых украинских производителей - ДОТ

В Ровенской области во время ночной атаки рф обошлось без попаданий - ОВА

Прошлой ночью Ровенская область в Украине пережила 5-часовую воздушную тревогу, но обошлось без вражеских попаданий, и регион работает в обычном режиме.

Война •   •  13090 просмотра
В Ровенской области во время ночной атаки рф обошлось без попаданий - ОВА

Украина разработала демографическую стратегию на фоне проблемы сокращения населения из-за войны

Украина разработала проект Стратегии демографического развития до 2040 года для преодоления значительного демографического кризиса, вызванного войной, включая сокращение населения, вынужденное перемещение и снижение уровня рождаемости.

Общество •   •  14908 просмотра
Украина разработала демографическую стратегию на фоне проблемы сокращения населения из-за войны

россияне сбросили взрывчатку с дрона на Берислав в Херсонской области: есть пострадавший

45-летний мужчина получил ранения от взрывчатки, сброшенной с российского беспилотника в Бериславе Херсонской области.

Общество •   •  13570 просмотра
россияне сбросили взрывчатку с дрона на Берислав в Херсонской области: есть пострадавший

Джо Байден заручился поддержкой Барака Обамы и Билла Клинтона для рекордного сбора средств

Джо Байден провел рекордный сбор средств при поддержке Барака Обамы и Билла Клинтона, собрав не менее 25 миллионов долларов с помощью билетов стоимостью до 500 000 долларов.

Новости Мира •   •  12928 просмотра
Джо Байден заручился поддержкой Барака Обамы и Билла Клинтона для рекордного сбора средств

Армия рф 15 раз атаковала жилые кварталы Донетчины: есть погибшая и трое раненых

Российская армия 1925 раз обстреляла 10 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего погибла одна женщина, еще 3 жителей получили ранения, повреждены 59 гражданских объектов, включая жилые дома, школу, рынок и объекты критической инфраструктуры.

Общество •   •  14821 просмотра
Армия рф 15 раз атаковала жилые кварталы Донетчины: есть погибшая и трое раненых

СБУ: задержан агент фсб - наводчица российских авиабомб на Сумскую область

Служба безопасности Украины задержала агента фсб, которая наводила российские авиабомбы на Сумскую область.

Война •   •  14562 просмотра
СБУ: задержан агент фсб - наводчица российских авиабомб на Сумскую область

В результате массированной атаки рф ракетами и дронами на Днепропетровщине ранены шесть человек: среди которых 5-летний ребенок

Шесть человек, в том числе 5-летний ребенок, были ранены в результате массированной российской атаки с использованием ракет и беспилотников в Днепропетровской области.

Война •   •  15059 просмотра
В результате массированной атаки рф ракетами и дронами на Днепропетровщине ранены шесть человек: среди которых 5-летний ребенок