Сильный ветер вызвал перебои со светом в 39 населенных пунктах в Тернопольской области

Сильные порывы ветра повредили 13 линий электропередачи в Тернопольской области, что привело к перебоям с электроснабжением в 39 населенных пунктах, аварийные бригады работают над восстановлением поврежденных сетей, сообщили в пятницу в Тернопольской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Из-за сильных порывов ветра в Тернопольской области получили повреждения 13 линий электропередач. По состоянию на 10:00 перебои с электроснабжением в 39 населенных пунктах (в 22 из них - частично)", - сообщили в ОВА в Telegram.

Аварийно-восстановительные бригады работают над восстановлением поврежденных электрических сетей, добавили в ОВА.

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