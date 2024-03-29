На Днепропетровщине повреждены несколько энергетических объектов, есть раненые

Над Днепропетровской областью силы ПВО сбили ночью 10 дронов, а над Днепром - четыре ракеты. Об этом сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак, передает УНН. Повреждены несколько энергетических объектов. На одном из них ранен мужчина.

Детали

Руководитель ОВА отметил, что ПВО сбила дроны в Павлоградском, Криворожском, Днепровском, Каменском районах.

Повреждены несколько энергетических объектов - в Днепровском, Криворожском и Каменском районах. На одном из них пострадал мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, оправляться будет дома написал Лысак.

В Каменском враг разбил дачный кооператив. Там пять человек ранены. Среди них - 5-летняя девочка. Ребенку оказали медпомощь, она будет лечиться амбулаторно.

Ранения получили также женщины 19 и 47 лет и двое мужчин, 36 и 47 лет. Мужчины госпитализированы, один из них - "тяжелый".

Разрушены три дачных дома, еще 4 - повреждены. Изуродованные автомобили.

Дополнение

Из-за атаки на Никополь, которая произошла вчера вечером, поврежден санаторий, 3 частных дома, хозяйственные постройки.

Ночью враг ударил по Марганецкой общине и Никополю. Уничтожен магазин. Поврежден павильон по ремонту одежды. Без пострадавших.

На Днепропетровщине аварийные отключения света из-за ночной атаки