На Черниговщине за сутки из-за обстрелов рф прогремело 38 взрывов: под ударом оказались две общины

В течение суток российские оккупанты нанесли удары из различного вида вооружения по приграничью Черниговской области. Зафиксировано 38 взрывов. Враг открывал огонь из минометов, артиллерии и ударил FPV-драконами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на северную границу. Госпогранслужба в Facebook.

Обстановка на пограничные за сутки по состоянию на 06.00 03 июня мая 2024. российская оккупационная армия продолжает применять свойственную себе тактику террора и ведет обстрелы по многочисленным гражданским объектам нашего государства. В течение суток российские войска нанесли удары из различного вида вооружения по приграничью Черниговской области. Зафиксировано 38 взрывов. - говорится в сообщении.

Детали

В частности, вражеские обстрелы зафиксировали:

Новгород-Северская община: 5 взрывов (приходы, вероятно из минометов 120 мм и FPV-дронов) в направлении н. п. Гремяч.

Семеновская община: 28 взрывов (приходы, вероятно из минометов 120 мм и ствольной артиллерии) в направлении н. п. Лесковщина, блесна и Заречье.Сновская община: 5 взрывов (приходы, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н. п. Клюсы.



"Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована", - отмечается в сообщении.

За сутки на Харьковщине из-за обстрелов рф один погибший и шестеро пострадавших