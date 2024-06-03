На Чернігівщині за добу через обстріли рф пролунало 38 вибухів: під ударом опинились дві громади
Київ • УНН
У Чернігівській області протягом дня було зафіксовано 38 вибухів через російські обстріли двох громад з використанням мінометів, артилерії та FPV- безпілотників.
Протягом доби російські окупанти завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 38 вибухів. Ворог відкривав вогонь із мінометів, артилерії та вдаряв FPV-дронами. Про це УНН повідомляє з посиланням на Північний кордон. Держприкордонслужба в Facebook.
Обстановка на прикордонні за добу станом на 06.00 03 червня травня 2024. Російська окупаційна армія продовжує застосовувати властиву собі тактику терору і веде обстріли по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом доби російські війська завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 38 вибухів.
Деталі
Зокрема, ворожі обстріли зафіксували:
- Новгород-Сіверська громада: 5 вибухів (приходи, ймовірно з мінометів 120 мм та FPV-дронів) в напрямку н.п. Гремʼяч.
- Семенівська громада: 28 вибухів (приходи, ймовірно з мінометів 120 мм та ствольної артилерії) в напрямку н.п. Лісківщина, Блешня та Заріччя.Сновська громада: 5 вибухів (приходи, ймовірно з міномету 120 мм) в напрямку н.п. Клюси.
"Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована", - зазначається в повідомленні.
За добу на Харківщині через обстріли рф один загиблий та шестеро постраждалих03.06.24, 08:40 • 23361 перегляд