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На Чернігівщині за добу через обстріли рф пролунало 38 вибухів: під ударом опинились дві громади

На Чернігівщині за добу через обстріли рф пролунало 38 вибухів: під ударом опинились дві громади

Київ • УНН

 • 20436 перегляди

У Чернігівській області протягом дня було зафіксовано 38 вибухів через російські обстріли двох громад з використанням мінометів, артилерії та FPV- безпілотників.

Протягом доби російські окупанти завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 38 вибухів. Ворог відкривав вогонь із мінометів, артилерії та вдаряв FPV-дронами. Про це УНН повідомляє з посиланням на Північний кордон. Держприкордонслужба в Facebook.

Обстановка на прикордонні за добу станом на 06.00 03 червня травня 2024. Російська окупаційна армія продовжує застосовувати властиву собі тактику терору і веде обстріли по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом доби російські війська завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 38 вибухів.

- йдеться в повідомленні.

Деталі

Зокрема, ворожі обстріли зафіксували:

  • Новгород-Сіверська громада: 5 вибухів (приходи, ймовірно з мінометів 120 мм та FPV-дронів) в напрямку н.п. Гремʼяч.
  • Семенівська громада: 28 вибухів (приходи, ймовірно з мінометів 120 мм та ствольної артилерії) в напрямку н.п. Лісківщина, Блешня та Заріччя.Сновська громада: 5 вибухів (приходи, ймовірно з міномету 120 мм) в напрямку н.п. Клюси.

"Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована", - зазначається в повідомленні.

За добу на Харківщині через обстріли рф один загиблий та шестеро постраждалих03.06.24, 08:40 • 23361 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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