За добу на Харківщині через обстріли рф один загиблий та шестеро постраждалих
Київ • УНН
Одна людина загинула і ще двоє людей отримали поранення в результаті російського ракетного удару по базі відпочинку в Чугуївському районі Харківської області.
російські війська у ніч на 3 червня завдали ракетного удару по Слобожанській громаді Чугуївського району Харківської області. Унаслідок влучання загинув один чоловік, ще одна жінка та чоловік отримали поранення. Про це у понеділок повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
3 червня 00:29 Слобожанська ТГ Чугуївського району. Здійснено ракетний обстріл, в результаті сталося влучання на територію бази відпочинку. Пошкодженні будинки. Один чоловік загинув. Ще один чоловік та жінка дістали поранень
Також голова ОВА розповів про обстріли росіян 2 червня та безпекову ситуацію в регіоні:
- 20:30 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок влучання ворожого БПЛА горів житловий будинок.
- 17:10 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, с. Черкаські Тишки. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.
- 10:20 м. Вовчанськ. Під час вибуху вибухонебезпечного предмету отримав поранення цивільний чоловік. Госпіталізований.
- 10:00 Ізюмський р-н, с. Борівська Андріївка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок з подальшим загорянням. Постраждали дві людини.
- 09:18 Чугуївський р-н, смт Старий Салтів. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільний автомобіль. Постраждали дві людини.
Уночі окупанти вдарили по відпочинковій базі на Харківщині, загинув чоловік03.06.24, 07:35 • 23497 переглядiв