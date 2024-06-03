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За добу на Харківщині через обстріли рф один загиблий та шестеро постраждалих

Київ • УНН

 • 23361 перегляди

Одна людина загинула і ще двоє людей отримали поранення в результаті російського ракетного удару по базі відпочинку в Чугуївському районі Харківської області.

російські війська у ніч на 3 червня завдали ракетного удару по Слобожанській громаді Чугуївського району Харківської області. Унаслідок влучання загинув один чоловік, ще одна жінка та чоловік отримали поранення. Про це у понеділок повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН

3 червня 00:29 Слобожанська ТГ Чугуївського району. Здійснено  ракетний обстріл, в результаті сталося влучання на територію бази відпочинку. Пошкодженні будинки. Один чоловік загинув. Ще один чоловік та жінка дістали поранень

- написав Синєгубов у Telegram.

Також голова ОВА розповів про обстріли росіян 2 червня та безпекову ситуацію в регіоні: 

  • 20:30 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова.  Внаслідок влучання ворожого БПЛА горів житловий будинок.
  • 17:10 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, с. Черкаські Тишки. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. 
  • 10:20 м. Вовчанськ. Під час вибуху вибухонебезпечного предмету отримав поранення цивільний чоловік. Госпіталізований. 
  • 10:00 Ізюмський р-н, с. Борівська Андріївка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок з подальшим загорянням. Постраждали дві людини.
  • 09:18 Чугуївський р-н, смт Старий Салтів. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільний автомобіль. Постраждали дві людини.

Уночі окупанти вдарили по відпочинковій базі на Харківщині, загинув чоловік03.06.24, 07:35 • 23497 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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