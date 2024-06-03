За сутки на Харьковщине из-за обстрелов рф один погибший и шестеро пострадавших

российские войска в ночь на 3 июня нанесли ракетный удар по Слобожанской общине Чугуевского района Харьковской области. В результате попадания погиб один мужчина, еще одна женщина и мужчина получили ранения. Об этом в понедельник сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

3 июня 00:29 Слобожанская ТГ Чугуевского района. Осуществлен ракетный обстрел, в результате произошло попадание на территорию базы отдыха. Повреждении дома. Один человек погиб. Еще один мужчина и женщина получили ранения - написал Синегубов в Telegram.

Также глава ОВА рассказал об обстрелах россиян 2 июня и ситуации безопасности в регионе:

20: 30 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Боровая. В результате попадания вражеского БПЛА горел жилой дом.

17: 10 Харьковский р-н, Циркуновская ТГ, С. Черкасские Тишки. В результате обстрела горело хозяйственное сооружение.



10: 20 г. Волчанск. При взрыве взрывоопасного предмета получил ранение гражданский мужчина. Госпитализированный.



10: 00 Изюмский р-н, с. Боровская Андреевка. В результате обстрела КАБ поврежден частный дом с последующим возгоранием. Пострадали два человека.



09: 18 Чугуевский р-н, пгт Старый Салтов. В результате обстрела поврежден гражданский автомобиль. Пострадали два человека.



Ночью оккупанты ударили по базе отдыха на Харьковщине, погиб мужчина