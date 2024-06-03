За сутки на Харьковщине из-за обстрелов рф один погибший и шестеро пострадавших

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
kharkivХарьков
Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
  •  15068 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
  •  103193 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  166634 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  160373 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  161302 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  148574 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  143351 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  133622 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  278959 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  113082 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Новости по теме
За сутки на Харьковщине из-за обстрелов рф один погибший и шестеро пострадавших

За сутки на Харьковщине из-за обстрелов рф один погибший и шестеро пострадавших

  •  4843 просмотра
По Украине сегодня будет до 32° тепла, местами дожди - синоптики

По Украине сегодня будет до 32° тепла, местами дожди - синоптики

  •  5053 просмотра
По Херсонской области россияне били КАБами, попали в медучреждение

По Херсонской области россияне били КАБами, попали в медучреждение

  •  6789 просмотра
В Мексике на выборах президента впервые побеждает женщина

В Мексике на выборах президента впервые побеждает женщина

  •  10329 просмотра
оккупанты 420 раз ударили по Запорожской области

оккупанты 420 раз ударили по Запорожской области

  •  10847 просмотра
Ночью оккупанты ударили по базе отдыха на Харьковщине, погиб мужчина

Ночью оккупанты ударили по базе отдыха на Харьковщине, погиб мужчина

  •  12905 просмотра
Еще плюс 1270 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1270 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  13414 просмотра
Китай заявил, что обнаружил в центральных госорганах двух шпионов MI6

Китай заявил, что обнаружил в центральных госорганах двух шпионов MI6

  •  14407 просмотра
Наводнение на юге Германии: пожарный погиб во время спасательной операции

Наводнение на юге Германии: пожарный погиб во время спасательной операции

  •  12702 просмотра
Зеленский встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим

Зеленский встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим

  •  17130 просмотра

Популярные

Поселка ЕС в Украине провела первую встречу с чиновниками

Поселка ЕС в Украине провела первую встречу с чиновниками

  •  29963 просмотра
На фронте произошло 60 боевых столкновений, самая тяжелая ситуация на Покровском направлении - Генштаб ВСУ

На фронте произошло 60 боевых столкновений, самая тяжелая ситуация на Покровском направлении - Генштаб ВСУ

  •  40857 просмотра
FT: Путин на встрече с Си говорил о "Силе Сибири-2", саммите по Украине и банках

FT: Путин на встрече с Си говорил о "Силе Сибири-2", саммите по Украине и банках

  •  49425 просмотра
В восточных областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики

В восточных областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики

  •  43372 просмотра
В Румынии обсудят возможность передачи Украине ЗРК Patriot

В Румынии обсудят возможность передачи Украине ЗРК Patriot

  •  22010 просмотра

Публикации

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

  •  15068 просмотра
Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

31 мая 2024, 06:27  •  228934 просмотра
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
Эксклюзив

30 мая 2024, 11:38  •  278959 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

30 мая 2024, 08:47  •  261124 просмотра
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Эксклюзив

30 мая 2024, 08:04  •  257938 просмотра

За сутки на Харьковщине из-за обстрелов рф один погибший и шестеро пострадавших

Один человек погиб и еще два человека получили ранения в результате российского ракетного удара по базе отдыха в Чугуевском районе Харьковской области.

Война •   •  4843 просмотра
За сутки на Харьковщине из-за обстрелов рф один погибший и шестеро пострадавших

По Украине сегодня будет до 32° тепла, местами дожди - синоптики

По Украине сегодня днем преимущественно без осадков, только в Карпатском регионе ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, температура воздуха составит до 32°C.

Общество •   •  5053 просмотра
По Украине сегодня будет до 32° тепла, местами дожди - синоптики

По Херсонской области россияне били КАБами, попали в медучреждение

За минувшие сутки несколько населенных пунктов в Херсонской области, включая Токаревку, Дудчане, антоновку и город Херсон, подверглись вражеским обстрелам и авиаударам, в результате чего были повреждены жилые кварталы, медицинское учреждение, газопровод и частная собственность.

Война •   •  6789 просмотра
По Херсонской области россияне били КАБами, попали в медучреждение

В Мексике на выборах президента впервые побеждает женщина

Клаудия Шейнбаум побеждает на президентских выборах в Мексике, став первой женщиной-президентом страны по данным экзит-полов.

политика •   •  10329 просмотра
В Мексике на выборах президента впервые побеждает женщина

оккупанты 420 раз ударили по Запорожской области

В течение дня оккупанты нанесли 420 ударов по Запорожской области, нанеся авиаудары по 8 населенным пунктам с помощью беспилотников, РСЗО и артиллерийских обстрелов, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.

Война •   •  10847 просмотра
оккупанты 420 раз ударили по Запорожской области

Ночью оккупанты ударили по базе отдыха на Харьковщине, погиб мужчина

Один человек погиб и двое мирных жителей получили ранения в результате массированного ракетного обстрела российскими оккупантами базы отдыха в поселке Змиев Харьковской области после полуночи.

Общество •   •  12905 просмотра
Ночью оккупанты ударили по базе отдыха на Харьковщине, погиб мужчина

Еще плюс 1270 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 511 130 человек личного состава и 7779 танков.

Война •   •  13414 просмотра
Еще плюс 1270 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Китай заявил, что обнаружил в центральных госорганах двух шпионов MI6

Китай определил двух сотрудников центрального правительства, Вана и его жену Чжоу, как шпионов, завербованных британским разведывательным агентством MI6 в рамках программы обмена и финансовых стимулов для сбора разведывательных данных.

политика •   •  14407 просмотра
Китай заявил, что обнаружил в центральных госорганах двух шпионов MI6

Наводнение на юге Германии: пожарный погиб во время спасательной операции

Пожарный погиб во время спасательной операции на юге Германии в результате сильного наводнения, вызванного проливными дождями и повышением уровня воды в Дунае и его притоках.

Общество •   •  12702 просмотра
Наводнение на юге Германии: пожарный погиб во время спасательной операции

Зеленский встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим

Президент Зеленский впервые посетил Филиппины, встретился с президентом Маркосом-младшим, обсудил открытие посольства Украины в Маниле, двустороннее сотрудничество, территориальную целостность Украины и участие Филиппин во Всемирном саммите мира.

Война •   •  17130 просмотра
Зеленский встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим