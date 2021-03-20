В Черниговской области безработный убил молотком пенсионерку ради 7 тысяч гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Черниговской области в частном доме было обнаружено тело пожилой женщины со следами насильственной смерти. Вскоре правоохранители установили и задержали причастного к убийству пенсионерки из корыстных побуждений. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Цитата:
"Криминальная полиция Черниговского районного управления полиции и Управления уголовного розыска ГУНП в Черниговской области установили и задержали причастного к убийству пенсионерки из корыстных побуждений", - говорится в сообщении.
Детали
Утром 15 марта в полицию поступило сообщение об убийстве пенсионерки в Черниговском районе. Сын долго не мог дозвониться до матери, проживающей в селе в 25 километрах от Чернигова. Когда он приехал к ней, обнаружил на полу окровавленное тело 81-летней женщины. Беспорядок в доме указывал на то, что убийца что-то искал.
В ходе осмотра места происшествия полицейские собрали вещественные доказательства. Медики констатировали, что причина смерти - телесные повреждения, нанесенные тупым предметом.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска и отдела криминальной полиции установили, что к преступлению причастен 37-летний черниговец.
Полиция установила, что подозреваемый безработный и злоупотребляет алкоголем и наркотиками. Пенсионерку мужчина убил из корыстных побуждений. Он рассказал, что во время поисков денег в доме старушки удалось найти чуть больше 7 тысяч гривен. После убийства пенсионерки свои вещи он сжег, а молоток выбросил в реку.
Вчера вечером орудие преступления полицейские нашли в реке Стержень вблизи ландшафтного парка "Яловщина" в Чернигове.
Как отметили правоохранители, продолжается досудебное расследование в рамках производства, открытого по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - убийство из корыстных побуждений. Максимальная санкция наказания - пожизненное лишение свободы.
Дополнение
Правоохранители задержали несовершеннолетнего парня за умышленное убийство почтальона и похищение 18 тысяч гривен.