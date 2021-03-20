На Чернігівщині безробітний забив молотком пенсіонерку заради 7 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На Чернігівщині у приватному будинку було виявлене тіло літньої жінки з слідами насильницької смерті. Невдовзі правоохоронці встановили та затримали причетного до вбивства пенсіонерки з корисливих мотивів. Про це УНН повідомили у відділ комунікації ГУНП в області.
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"Кримінальна поліція Чернігівського районного управління поліції та Управління карного розшуку ГУНП в Чернігівській області встановили та затримали причетного до вбивства пенсіонерки з корисливих мотивів", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зранку 15 березня до поліції надійшло повідомлення про вбивство пенсіонерки в Чернігівському районі. Син довго не міг додзвонитися до матері, яка мешкає в селі за 25 кілометрів від Чернігова. Коли він приїхав до неї, виявив на полу скривавлене тіло 81-річної жінки. Безлад в будинку вказував на те, що вбивця щось шукав.
В ході огляду місця події поліцейські зібрали речові докази. Медики констатували, що причина смерті — тілесні ушкодження, нанесені тупим предметом.
У ході оперативно-розшукових заходів співробітники Управління карного розшуку та відділу кримінальної поліції встановили, що до злочину причетний 37-річний чернігівець.
Поліція встановила, що підозрюваний безробітний та зловживає алкоголем і наркотиками. Пенсіонерку чоловік вбив з корисливих мотивів. Він розказав, що під час пошуків грошей в будинку старенької вдалося знайти трохи більше 7 тисяч гривень. Після вбивства пенсіонерки свої речі він спалив, а молоток викинув у річку.
Вчора ввечері знаряддя злочину поліцейські знайшли в річці Стрижень поблизу ландшафтного парку "Ялівщина" в Чернігові.
Як зазначили правоохоронці, Триває досудове розслідування в рамках провадження, відкритого за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України — вбивство з корисливих мотивів. Максимальна санкція покарання — довічне позбавлення волі.
Доповнення
Правоохоронці затримали неповнолітнього хлопця за умисне вбивство листоноші та викрадення 18 тисяч гривень.