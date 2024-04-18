На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 17 атак - Генштаб

71 бой выдержали украинские защитники в течение текущих суток. Больше всего атак врага наши защитники отбили Бахмутском направлении. Там россияне штурмовали позиции ВСУ 17 раз. О текущей ситуации на фронте сообщили в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

В течение суток зафиксировано 71 боевое столкновение. В общем, враг нанес 6 ракетных и 63 авиационных удара, совершил 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. - обобщили в Генштабе ВСУ.

Детали

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 2 атаки у Тернов и Ямполовки.

На Бахмутском направлении наши воины дали отпор врагу 17 раз. Россияне пробовали прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Калиновка, Часов Яр, Новый, Ивановское и Клищеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники выдержали 11 вражеских штурмов. Захватчики при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей у Новокалиново, Очеретино, Бердичев и Первомайского.

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На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное Донецкой области. Здесь оккупанты при поддержке авиации, 12 раз пытались прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении армейцы рф, прикрываясь с неба, трижды штурмовали вблизи Старомайорского Донецкой области;

На Херсонском направлении наши защитники отбили 7 атак захватчиков. Россияне снова наступали возле Крынок.

Дополнительно

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по позициям россиян.

А подразделениями ракетных войск поразили один склад боеприпасов оккупантов, и нанесли удар по одной позиции россиян.