москва всячески пытается отвлечь внимание россиян от ситуации в курской области - ЦПИ

российская пропаганда по приказу из Москвы пытается сместить главный фокус внимания в информационном пространстве, чтобы отвлечь внимание от ситуации в курской области. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Российские военкоры и пропагандисты получили задание срочно информационно смещать фокус внимания с Севера на бои в Донецкой и Луганской областях - заявил Коваленко.

По его словам, в рф уже создали множество новостей о "триколорах на административных зданиях" и "великих победах" российских оккупантов.

У міноборони рф заявили, що ЗСУ нібито атакує їхні позиції в курську

Руководитель Центра противодействия дезинформации подчеркнул, что все это - признаки традиционной информационной стратегии врага.

Напомним,

В российском министерстве обороны заявили, что ВСУ, которые якобы сегодня начали наступление в курской области, после непродолжительных боев отступили в Украину. Впрочем, исполняющий обязанности губернатора курской области заявил, что в регионе продолжаются бои.