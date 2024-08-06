В минобороны рф заявили, что ВСУ якобы атакует их позиции в курске

минобороны рф заявило о "прорыве" границы в курской области со стороны 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке якобы 11 танков и более 20 боевых бронированных машин и гору "уничтоженной" ими техники, пишет УНН.

"Сегодня с 8.00 утра противник после огневой подготовки силами до трехсот боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковал позиции подразделений прикрытия государственной границы российской федерации в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня курской области, непосредственно прилегающих к российско-украинской границе", - жалуются в минобороны рф.

Они утверждают, что силы прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск фсб россии якобы отбили нападения и нанесли огневые удары по противнику в районе государственной границы и резервах на территории Сумской области.

минобороны рф заявляет, что их авиация якобы нанесла удары по скоплениям сил и техники ВСУ в таких населенных пунктах Сумской области, как Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды и Храповщина.

"В результате огневого поражения уничтожено шестнадцать единиц бронетехники ВСУ, в частности: шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины "Казак" и инженерная машина разграждения", - говорится в сообщении.

россияне утверждают, что "уничтожили": шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины "Казак" и инженерная машина разграждения.

Также в телеграмм-каналах появилось видео, снятое, вероятно, в курской области, где видно 2 самолета в небе, а на обочине горит автомобиль с топливом.

Комментариев от представителей украинского Генштаба или Минобороны.

Напомним

Сегодня утром исполняющий обязанности губернатора курской области алексей смирнов заявил, что в курской области рф есть попытки "прорыва" на территорию региона.