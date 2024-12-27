Молдова назвала россию главной угрозой в стратегии обороны на следующее десятилетие

Парламент Молдовы после длительных дебатов утвердил Национальную стратегию обороны на следующие 10 лет, где россию определяют как основной фактор угрозы. Об этом сообщает Newsmaker, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 26 декабря парламент Молдовы утвердил Национальную стратегию обороны на 2024-2034 год, обсуждение сопровождалось ожесточенными спорами между правящей партией Майи Санду и оппозицией.

Главными угрозами для нацбезопасности Молдовы в документе указывают те, что связаны с фактором России - войну в Украине и риски расширения войны на территории соседней с Молдовой Одесской области, гибридные атаки со стороны России, расположенных в непризнанном Приднестровье российских военных и вооруженные формирования "ПМР" - пишет Newsmaker.

Эти угрозы определены как представляющие экзистенциальную угрозу для страны.

Для повышения обороноспособности предлагается увеличение финансирования на оборонные расходы, увеличение количества военных баз, совершенствование военного образования.

Ставят целью в течение следующего десятилетия улучшить позицию Молдовы в глобальном рейтинге Global Firepower с нынешней предпоследней 144-й до 134-й.

В документе отмечается, что НАТО в нынешних геополитических обстоятельствах "играет решающую роль в сдерживании агрессии".

Также отмечается, что нейтральный статус Молдовы не является препятствием для военного сотрудничества с партнерскими государствами.

Предполагается активизация участия Молдовы в миротворческих и гражданских миссиях ЕС, в документе ставится цель к 2034 году "на 100% интегрировать ее в военные структуры ЕС".

Напомним

Президент Молдовы Майя Санду заявила о нарушении воздушного пространства страны российской ракетой во время рождественских праздников. Ракета пролетела в направлении Черновцов, а Польша активизировала свои ВВС из-за массированной атаки.