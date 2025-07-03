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Мобилизация граждан Молдовы в ряды ВСУ: в ЦПД предупредили об очередном фейке кремля

Киев • УНН

 • 335 просмотра

российские TG-каналы распространяют фейковый "документ" о мобилизации лиц с двойным гражданством, в частности Молдовы, в Одессе и области. Центр противодействия дезинформации опроверг эту информацию, указав на грамматические ошибки и поддельный указ.

Мобилизация граждан Молдовы в ряды ВСУ: в ЦПД предупредили об очередном фейке кремля

российские пропагандисты распространяют ложную информацию о мобилизации в ряды Сил обороны Украины граждан Молдовы в Одессе и области. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что это фейк, пишет УНН.

Вражеские TG-каналы распространяют фейковый "документ" от имени Одесского ТЦК о якобы мобилизации лиц с двойным гражданством, в частности Молдовы, в Одессе и области 

- говорится в сообщении.

Детали

В ЦПД сообщили, что это фейк, который распространяется с целью распространения дестабилизационных процессов в регионе.

На самом деле это фейк - такого документа не существует, о чем сообщили в Одесском областном ТЦК и СП. На подделку указывают грамматические ошибки, нарушение стандартов оформления и поддельный "Указ Президента Украины №69/2025 от 24.02.2025"

- объяснили эксперты.

Также сообщается, что действующий указ с номером 69/2025 датирован 05.02.2025 и касается других вопросов.

Цель фейка - дестабилизировать ситуацию в регионе

- подчеркнули в ЦПД.

Дополнение

россия распространяет дезинформацию о пытках пленных на фоне обменов, обвиняя Украину. Это попытка скрыть собственные военные преступления, зафиксированные ООН, включая казни и пытки украинцев.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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