Мобілізація громадян Молдови до лав ЗСУ: в ЦПД попередили про черговий фейк кремля

$41.810.01
49.130.28
ukenru
У Києві з початку повномасштабного вторгнення загинули понад 250 цивільних
Ексклюзив
12:41 • 5509 перегляди
У Києві з початку повномасштабного вторгнення загинули понад 250 цивільних
10:48 • 20180 перегляди
Трамп і Зеленський збираються зідзвонитися у п'ятницю - FT
Ексклюзив
09:27 • 32126 перегляди
Транспортний потік в Києві: у КМДА відповіли, коли вищі шанси потрапити в затори
08:45 • 72778 перегляди
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки
Ексклюзив
07:48 • 46352 перегляди
В результаті вибуху на Житомирщині пошкоджено близько сотні будівель
Ексклюзив
3 липня, 06:58 • 47027 перегляди
Вибух на Житомирщині: імовірною причиною вважають порушення правил безпеки на агропідприємстві
Ексклюзив
3 липня, 06:55 • 38344 перегляди
Правоохоронці проводять обшуки у депутата Волинської облради по справі про незаконне переправлення чоловіків за кордон
Ексклюзив
3 липня, 06:19 • 28826 перегляди
Алергія на сонце: лікар розповів про симптоми та причини
2 липня, 18:14 • 50020 перегляди
У США сенатор-республіканець вимагає в Трампа пояснити Конресу призупинення допомоги Україні
Ексклюзив
2 липня, 14:12 • 177542 перегляди
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+30°
2м/с
42%
752мм
Популярнi новини
У Полтавській громаді пролунав вибух на тлі загрози дронів3 липня, 05:52 • 63133 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії09:28 • 18686 перегляди
У НАТО впевнені - США скоротить свої війська у Європі: в альянсі переглядають оборонний план09:55 • 42119 перегляди
Закон не для всіх: головний юрист НБУ під слідством за "зловживання"досі не відсторонений від посади10:55 • 39655 перегляди
Легалізація порнографії: що думають про ініціативу кияни - опитування (відео)12:24 • 14270 перегляди
Публікації
Пакет із Сантою й банка з-під горошку: як фігуранти корупційних справ ховали хабарі13:33 • 1463 перегляди
У “Ліверпулі” підтвердили смерть футболіста Діогу Жоти: як відреагувала футбольна спільнота13:08 • 3113 перегляди
Мандат міцніший за закон: чому Кузьміних досі депутат, попри кримінал і порушення12:45 • 10517 перегляди
Легалізація порнографії: що думають про ініціативу кияни - опитування (відео)12:24 • 15665 перегляди
Закон не для всіх: головний юрист НБУ під слідством за "зловживання"досі не відсторонений від посади10:55 • 41039 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Майкл Маккол
Кіпер Олег Олександрович
Анджей Дуда
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Катар
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії09:28 • 19727 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 47644 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів2 липня, 14:39 • 55714 перегляди
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон2 липня, 12:56 • 62772 перегляди
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро2 липня, 07:53 • 117385 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк таймс
Іскандер (ОТРК)
Starlink
Шахед-136

Мобілізація громадян Молдови до лав ЗСУ: в ЦПД попередили про черговий фейк кремля

Київ • УНН

 • 496 перегляди

російські TG-канали поширюють фейковий "документ" про мобілізацію осіб з подвійним громадянством, зокрема Молдови, в Одесі та області. Центр протидії дезінформації спростував цю інформацію, вказавши на граматичні помилки та підроблений указ.

Мобілізація громадян Молдови до лав ЗСУ: в ЦПД попередили про черговий фейк кремля

російські пропагандисти ширять неправдиву інформацію про мобілізацію до лав Сил оборони України громадян Молдови в Одесі та області. В Центрі протидії дезінформації повідомили, що це фейк, пише УНН.

Ворожі TG-канали поширюють фейковий "документ" від імені Одеського ТЦК про нібито мобілізацію осіб із подвійним громадянством, зокрема Молдови, в Одесі та області 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

У ЦПД повідомили, що це фейк, який шириться з метою поширення дестабілізаційних процесів у регіоні.

Насправді це фейк - такого документа не існує, про що повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП. На підробку вказують граматичні помилки, порушення стандартів оформлення та підроблений "Указ Президента України №69/2025 від 24.02.2025"

- пояснили експерти.

Також повідомляється, що чинний указ із номером 69/2025 датований 05.02.2025 і стосується інших питань.

Мета фейку - дестабілізувати ситуацію в регіоні

- наголосили у ЦПД.

Доповнення

росія поширює дезінформацію про катування полонених на тлі обмінів, звинувачуючи Україну. Це є спробою приховати власні воєнні злочини, зафіксовані ООН, включаючи страти та тортури українців.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Організація Об'єднаних Націй
Молдова
Одеса
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9