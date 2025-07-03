Мобілізація громадян Молдови до лав ЗСУ: в ЦПД попередили про черговий фейк кремля
Київ • УНН
російські TG-канали поширюють фейковий "документ" про мобілізацію осіб з подвійним громадянством, зокрема Молдови, в Одесі та області. Центр протидії дезінформації спростував цю інформацію, вказавши на граматичні помилки та підроблений указ.
російські пропагандисти ширять неправдиву інформацію про мобілізацію до лав Сил оборони України громадян Молдови в Одесі та області. В Центрі протидії дезінформації повідомили, що це фейк, пише УНН.
Ворожі TG-канали поширюють фейковий "документ" від імені Одеського ТЦК про нібито мобілізацію осіб із подвійним громадянством, зокрема Молдови, в Одесі та області
Деталі
У ЦПД повідомили, що це фейк, який шириться з метою поширення дестабілізаційних процесів у регіоні.
Насправді це фейк - такого документа не існує, про що повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП. На підробку вказують граматичні помилки, порушення стандартів оформлення та підроблений "Указ Президента України №69/2025 від 24.02.2025"
Також повідомляється, що чинний указ із номером 69/2025 датований 05.02.2025 і стосується інших питань.
Мета фейку - дестабілізувати ситуацію в регіоні
Доповнення
росія поширює дезінформацію про катування полонених на тлі обмінів, звинувачуючи Україну. Це є спробою приховати власні воєнні злочини, зафіксовані ООН, включаючи страти та тортури українців.