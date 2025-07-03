Мобілізація громадян Молдови до лав ЗСУ: в ЦПД попередили про черговий фейк кремля

російські пропагандисти ширять неправдиву інформацію про мобілізацію до лав Сил оборони України громадян Молдови в Одесі та області. В Центрі протидії дезінформації повідомили, що це фейк, пише УНН.

Ворожі TG-канали поширюють фейковий "документ" від імені Одеського ТЦК про нібито мобілізацію осіб із подвійним громадянством, зокрема Молдови, в Одесі та області - йдеться у повідомленні.

Деталі

У ЦПД повідомили, що це фейк, який шириться з метою поширення дестабілізаційних процесів у регіоні.

Насправді це фейк - такого документа не існує, про що повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП. На підробку вказують граматичні помилки, порушення стандартів оформлення та підроблений "Указ Президента України №69/2025 від 24.02.2025" - пояснили експерти.

Також повідомляється, що чинний указ із номером 69/2025 датований 05.02.2025 і стосується інших питань.

Мета фейку - дестабілізувати ситуацію в регіоні - наголосили у ЦПД.

Доповнення

росія поширює дезінформацію про катування полонених на тлі обмінів, звинувачуючи Україну. Це є спробою приховати власні воєнні злочини, зафіксовані ООН, включаючи страти та тортури українців.