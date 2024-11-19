Мобилизационный возраст снижать не планируют, но командование должно представить новую систему контрактов - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине не планируют снижать мобилизационный возраст, но Министерство обороны и военное командование должны представить новую систему контрактов, которые будут иметь конкретную мотивационную составляющую, что позволит переходить к формированию армии в большей степени благодаря контрактам, а не мобилизации. Об этом Зеленский сказал, представляя в парламенте План устойчивости, передает УНН.

Министерство обороны и военное командование должны представить нашему обществу новую систему контрактов о службе в Вооруженных силах Украины для граждан, которые не достигли возраста мобилизации, но хотят проявить себя наилучшим образом в защите Украины. Эти контракты будут иметь ощутимую, очень конкретную мотивационную составляющую. И не нужно никаких спекуляций: наше государство не готовит снижение мобилизационного возраста. На основе новых контрактных подходов мы должны постепенно переходить к формированию армии в большей степени благодаря контрактам, а не мобилизации