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Мобилизационный возраст снижать не планируют, но командование должно представить новую систему контрактов - Зеленский

Мобилизационный возраст снижать не планируют, но командование должно представить новую систему контрактов - Зеленский

Киев  •  УНН

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Президент заявил об отказе от снижения мобилизационного возраста и анонсировал новую систему военных контрактов. Минобороны разработает специальные условия для добровольцев, не достигших призывного возраста.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине не планируют снижать мобилизационный возраст, но Министерство обороны и военное командование должны представить новую систему контрактов, которые будут иметь конкретную мотивационную составляющую, что позволит переходить к формированию армии в большей степени благодаря контрактам, а не мобилизации. Об этом Зеленский сказал, представляя в парламенте План устойчивости, передает УНН.

Министерство обороны и военное командование должны представить нашему обществу новую систему контрактов о службе в Вооруженных силах Украины для граждан, которые не достигли возраста мобилизации, но хотят проявить себя наилучшим образом в защите Украины. Эти контракты будут иметь ощутимую, очень конкретную мотивационную составляющую. И не нужно никаких спекуляций: наше государство не готовит снижение мобилизационного возраста. На основе новых контрактных подходов мы должны постепенно переходить к формированию армии в большей степени благодаря контрактам, а не мобилизации

- сказал Зеленский.

Напомним,

Первое заседание технологической Ставки состоится в начале декабря для развития военных технологий. Украина планирует изготовить 3 тысячи крылатых ракет и 30 тысяч беспилотников в 2024 году.

Павел Башинский

Павел Башинский

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