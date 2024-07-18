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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Много тайн о Томасе Круксе: бродил и попадал в поле зрения снайперов еще за час до стрельбы в сторону Трампа

Киев  •  УНН

18 июля 2024, 08:21  •  6713 просмотра

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Снайперы заметили Томаса Крукса с дальномером возле места митинга Трампа за час до стрельбы. Секретная служба потеряла его из виду, что привело к попытке убийства экс-президента.

Томас Крукс шагал возле выставочного комплекса во время открытия митинга Дональда Трампа, а также попадал в поле зрения правоохранителей, как подозреваемый, еще за час до стрельбы в сторону экс-президента. Пишет УНН со ссылкой на ВВС и CBS.

Детали

Неудавшийся убийца Дональда Трампа, Томас Крукс, был отмечен сотрудниками спецслужб как подозрительная личность еще за час до стрельбы - но потом его потеряли в толпе. Известно, что Томас Крукс бродил рядом со складом за пределами фермерской выставки "Батлер", еще когда толпа только собиралась на один из важнейших митингов бывшего президента Дональда Трампа на свежем воздухе.

СМИ приводят отчет о попытке убийства президента США, который базируется на интервью с более чем двумя десятками людей, включая сотрудников правоохранительных органов, одноклассников Крукса и свидетелей, присутствовавших на митинге, а также на публичных документах и новостях.

"Он был отмечен как подозрительное лицо, потому что у него был дальномер, а также рюкзак. И это было более чем за час до того, как произошла стрельба. Логично было бы предположить, что в течение этого часа нельзя было терять его из виду - рассказал телеканалу Fox News после брифинга сенатор Джон Баррассо.

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Участник расследования покушения рассказал CBS на условиях анонимности, что снайпер из местных правоохранительных органов, который вместе с коллегами помогал Секретной службе охранять Трампа на митинге в Пенсильвании, зафиксировал Крукса, который смотрел в дальномер, и немедленно сообщил об этом по радио на командный пункт.

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По другим сведениям, Крукса заметили на крыше, откуда он стрелял, еще за 20 минут до того, как он открыл огонь.

Справочно

Крукс выстрелил из ружья примерно в 18:10, сообщил фотограф Reuters на митинге. Трамп вздрогнул и коснулся правого уха. Агенты Секретной службы схватили бывшего президента, а некоторые сторонники спрятались в укрытие.

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Пуля попала в гидравлическую линию погрузчика, который держал колонки с правой стороны сцены. Жидкость брызнула на толпу, и рука погрузчика упала. С левой стороны раздались крики, когда зритель получил смертельное ранение.

Крукса убили снайперы Секретной службы через 26 секунд после того, как он выстрелил в Трампа.

Сенаторы-республиканцев заявили, что поражены тем фактом, что Секретная служба, обнаружив в толпе крайне подозрительного человека, тем не менее не запретила Трампу подняться на трибуну.

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Также сенаторы-однопартийцы Трампа крайне недовольны количеством информации, которую они получают о расследовании покушения. Звучат требования об отставке директора Секретной службы Кимберли Читл.

Напомним,

После попытки убийства Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании общественности не предоставлено деталей о его ранении и лечении. Кампания Трампа отказывается обсуждать состояние его здоровья и обнародовать медицинские записи.

Директор Секретной службы Кимберли Читл взяла на себя ответственность за инцидент покушения на бывшего президента Трампа, но отказалась уходить в отставку, несмотря на призывы лидера большинства членов Палаты представителей.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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