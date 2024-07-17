Президент США Джо Байден раскрыл единственное, что, по его словам, могло бы заставить его выйти из президентской гонки 2024 года - если врач скажет ему, что он имеет дело с серьезной медицинской проблемой. Об этом он сказал в интервью BET News, отрывки которого распространило CBS News, пишет УНН.

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"Если бы у меня возникло какое-то заболевание, если бы кто-то, врачи пришли и сказали, что у вас эта проблема, та проблема", - сказал Байден.

«Но я допустил серьезную ошибку в дебатах в целом, и, послушайте, когда я сначала баллотировался, вы, возможно, помните, я сказал, что буду переходным кандидатом. Я думал, что могу отойти от этого, передать это кому-то другому. Но я не ожидал, что все станет настолько, настолько, настолько разделенным», - отметил он.

«Откровенно говоря, я думаю, что единственное, что приносит возраст, это немного мудрости. И я думаю, что продемонстрировал, что знаю, как достичь успеха в стране, несмотря на то, что нам говорили, что мы не можем достичь этого, но еще многое предстоит сделать, и я не хочу от этого отказываться», - добавил Байден.

Байден заявил, что готов ко вторым дебатам с Трампом и они запланированы на сентябрь