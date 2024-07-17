Президент США Джо Байден раскрыл единственное, что, по его словам, могло бы заставить его выйти из президентской гонки 2024 года.
Президент США Джо Байден раскрыл единственное, что, по его словам, могло бы заставить его выйти из президентской гонки 2024 года - если врач скажет ему, что он имеет дело с серьезной медицинской проблемой. Об этом он сказал в интервью BET News, отрывки которого распространило CBS News, пишет УНН.
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"Если бы у меня возникло какое-то заболевание, если бы кто-то, врачи пришли и сказали, что у вас эта проблема, та проблема", - сказал Байден.
«Но я допустил серьезную ошибку в дебатах в целом, и, послушайте, когда я сначала баллотировался, вы, возможно, помните, я сказал, что буду переходным кандидатом. Я думал, что могу отойти от этого, передать это кому-то другому. Но я не ожидал, что все станет настолько, настолько, настолько разделенным», - отметил он.
«Откровенно говоря, я думаю, что единственное, что приносит возраст, это немного мудрости. И я думаю, что продемонстрировал, что знаю, как достичь успеха в стране, несмотря на то, что нам говорили, что мы не можем достичь этого, но еще многое предстоит сделать, и я не хочу от этого отказываться», - добавил Байден.
Байден заявил, что готов ко вторым дебатам с Трампом и они запланированы на сентябрь16 июля 2024, 07:42 • 13556 просмотров