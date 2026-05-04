Мир не может ждать "парадов" и "праздников" — Сибига призвал мир поддержать объявленный Украиной режим тишины с 6 мая
Киев • УНН
Сибига призвал мир поддержать режим тишины в Украине с 6 мая. Это решение покажет готовность москвы к миру вместо проведения военных парадов.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров поддержать объявление Украиной режима тишины в ночь с 5 на 6 мая, а также добавил, что "мир не может ждать до "парадов" и "праздников", передает УНН.
Очень важное и справедливое заявление Президента. Мир не может ждать до "парадов" и "праздников". Если москва готова прекратить боевые действия, она может сделать это уже завтра вечером. Украина готова: в полночь с 5 мая на 6 мая. Это серьезное предложение прекратить войну и выбрать путь дипломатии
Глава МИД обратился ко всем партнерам, всем миролюбивым государствам, всем штаб-квартирам международных организаций с призывом поддержать этот призыв к прекращению боевых действий.
6 мая покажет, настроена ли москва серьезно и чего она на самом деле хочет: мира или военных парадов
Ранее
Президент Зеленский заявил, что Украина объявляет о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая.
Напомним
В минобороны рф заявили, что 8 и 9 мая будет объявлено перемирие по случаю "дня победы" и сразу же прибегли к угрозам нанести удар по центру Киева в случае попытки "сорвать празднование".