Мир не может ждать "парадов" и "праздников" — Сибига призвал мир поддержать объявленный Украиной режим тишины с 6 мая

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров поддержать объявление Украиной режима тишины в ночь с 5 на 6 мая, а также добавил, что "мир не может ждать до "парадов" и "праздников", передает УНН.

Очень важное и справедливое заявление Президента. Мир не может ждать до "парадов" и "праздников". Если москва готова прекратить боевые действия, она может сделать это уже завтра вечером. Украина готова: в полночь с 5 мая на 6 мая. Это серьезное предложение прекратить войну и выбрать путь дипломатии

Глава МИД обратился ко всем партнерам, всем миролюбивым государствам, всем штаб-квартирам международных организаций с призывом поддержать этот призыв к прекращению боевых действий.

6 мая покажет, настроена ли москва серьезно и чего она на самом деле хочет: мира или военных парадов