Мир не может ждать "парадов" и "праздников" — Сибига призвал мир поддержать объявленный Украиной режим тишины с 6 мая

Киев • УНН

 • 690 просмотра

Сибига призвал мир поддержать режим тишины в Украине с 6 мая. Это решение покажет готовность москвы к миру вместо проведения военных парадов.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров поддержать объявление Украиной режима тишины в ночь с 5 на 6 мая, а также добавил, что "мир не может ждать до "парадов" и "праздников", передает УНН.

Очень важное и справедливое заявление Президента. Мир не может ждать до "парадов" и "праздников". Если москва готова прекратить боевые действия, она может сделать это уже завтра вечером. Украина готова: в полночь с 5 мая на 6 мая. Это серьезное предложение прекратить войну и выбрать путь дипломатии 

- подчеркнул Сибига.

Глава МИД обратился ко всем партнерам, всем миролюбивым государствам, всем штаб-квартирам международных организаций с призывом поддержать этот призыв к прекращению боевых действий.

6 мая покажет, настроена ли москва серьезно и чего она на самом деле хочет: мира или военных парадов 

- резюмировал Сибига.

Ранее

Президент Зеленский заявил, что Украина объявляет о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая.

Напомним

В минобороны рф заявили, что 8 и 9 мая будет объявлено перемирие по случаю "дня победы" и сразу же прибегли к угрозам нанести удар по центру Киева в случае попытки "сорвать празднование".

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Андрей Сибига
Министерство иностранных дел Украины
Владимир Зеленский
Украина
Киев