Министерство обороны считает, что 60 дней было достаточно для обновления своих военно-учетных данных, поэтому министерство не инициирует внесение изменений в законодательство Украины о продлении срока этого обновления. Об этом рассказал директор Департамента кадровой политики Минобороны Марк Андрусяк, передает УНН.

На наш взгляд действительно достаточно было времени для обновления своих военно-учетных данных и Министерство обороны не инициирует внесение изменений в законодательство Украины о продлении срока этого обновления, - сказал Андрусяк.

Напомним

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко заявлял, что в Минобороны поддерживают законопроект об увеличении срока обновления данных в ТЦК.

Однако, в тот же день спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что Министерство обороны не видит причин продлевать срок обновления данных для военнообязанных, поскольку это можно легко сделать через приложение Резерв+.

В конце мая в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о продлении срока обновления данных для военнообязанных.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Федор Вениславский заявлял, что говорить о необходимости продления срока для обновления персональных военно-учетных данных нет.