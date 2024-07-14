Киев • УНН
Министерство обороны считает, что 60 дней было достаточно для актуализации воинского учета, поэтому не инициирует внесение изменений в украинское законодательство о продлении срока актуализации военных данных.
Министерство обороны считает, что 60 дней было достаточно для обновления своих военно-учетных данных, поэтому министерство не инициирует внесение изменений в законодательство Украины о продлении срока этого обновления. Об этом рассказал директор Департамента кадровой политики Минобороны Марк Андрусяк, передает УНН.
На наш взгляд действительно достаточно было времени для обновления своих военно-учетных данных и Министерство обороны не инициирует внесение изменений в законодательство Украины о продлении срока этого обновления,
Напомним
Ранее народный депутат Алексей Гончаренко заявлял, что в Минобороны поддерживают законопроект об увеличении срока обновления данных в ТЦК.
Однако, в тот же день спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что Министерство обороны не видит причин продлевать срок обновления данных для военнообязанных, поскольку это можно легко сделать через приложение Резерв+.
В конце мая в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о продлении срока обновления данных для военнообязанных.
Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Федор Вениславский заявлял, что говорить о необходимости продления срока для обновления персональных военно-учетных данных нет.