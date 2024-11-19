Министры иностранных дел ЕС в Варшаве: Усиление поддержки Украины и санкций против рф остаются приоритетами

Министры иностранных дел ЕС заявили о решительной поддержке Украины и усилении санкций против рф на встрече в Варшаве. Об этом сообщает Polskie Radio, передает УНН.

Детали

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время данной встречи заявил, что путинская террористическая страна остается одной из самых больших угроз для Европы и мирового порядка. По его словам, целью кремля является разрушение европейской безопасности, поэтому Европе необходимо действовать решительно в борьбе с имперскими амбициями рф.

Участники встречи также обсудили необходимость укрепления трансатлантических связей и усиления оборонного потенциала Европы на фоне растущих угроз со стороны рф. Особое внимание было уделено дальнейшей поддержке Украины, в частности в рамках будущих международных инициатив, таких как конференция G7 в Италии.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подчеркнул важность не только военной, но и финансовой поддержки Украины, в частности для восстановления ее инфраструктуры в условиях войны. В то же время, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что Германия продолжит поставлять Украине дроны и другую военную технику, а также активно противодействовать российской дезинформации.

В общем, все участники встречи согласились, что санкции против террористической страны должны быть усилены, а мирное урегулирование конфликта должно основываться на интересах и воле украинского народа.

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