Министры будут видеть жалобы граждан в "Дія" - Федоров

В приложении "Дія" украинцы могут оставлять голосовые или текстовые отзывы о работе госорганов, и эти сообщения сразу будут видеть ответственные министры.

Об этом в прямом эфире сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

В Дие вы можете голосом или текстом дать обратную связь по государственному органу, и после этого этот государственный орган, министр, который отвечает за этот государственный орган, в дашборде увидит ваш отзыв - заявил Федоров.

По его словам, это пример цифровой демократии, которая позволяет оперативно менять правила и повышать подотчетность власти.

В "Дія" новая услуга для водителей: позволяет быстро заменить техпаспорт