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Министры будут видеть жалобы граждан в "Дія" - Федоров

Киев • УНН

 • 129 просмотра

В приложении "Дія" появилась возможность оставлять голосовые и текстовые жалобы на работу госорганов. Ответственные министры оперативно будут видеть эти отзывы, что будет способствовать повышению прозрачности.

Министры будут видеть жалобы граждан в "Дія" - Федоров

В приложении "Дія" украинцы могут оставлять голосовые или текстовые отзывы о работе госорганов, и эти сообщения сразу будут видеть ответственные министры.

Об этом в прямом эфире сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН

В Дие вы можете голосом или текстом дать обратную связь по государственному органу, и после этого этот государственный орган, министр, который отвечает за этот государственный орган, в дашборде увидит ваш отзыв

- заявил Федоров. 

По его словам, это пример цифровой демократии, которая позволяет оперативно менять правила и повышать подотчетность власти.

В "Дія" новая услуга для водителей: позволяет быстро заменить техпаспорт30.06.25, 16:11 • 1001 просмотр

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоТехнологии
Дія (сервис)
Михаил Федоров
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