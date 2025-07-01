Министры будут видеть жалобы граждан в "Дія" - Федоров
Киев • УНН
В приложении "Дія" появилась возможность оставлять голосовые и текстовые жалобы на работу госорганов. Ответственные министры оперативно будут видеть эти отзывы, что будет способствовать повышению прозрачности.
В приложении "Дія" украинцы могут оставлять голосовые или текстовые отзывы о работе госорганов, и эти сообщения сразу будут видеть ответственные министры.
Об этом в прямом эфире сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.
В Дие вы можете голосом или текстом дать обратную связь по государственному органу, и после этого этот государственный орган, министр, который отвечает за этот государственный орган, в дашборде увидит ваш отзыв
По его словам, это пример цифровой демократии, которая позволяет оперативно менять правила и повышать подотчетность власти.
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