Міністри бачитимуть скарги громадян у "Дії" - Федоров

У застосунку "Дія" українці можуть залишати голосові або текстові відгуки про роботу держорганів, і ці повідомлення одразу бачитимуть відповідальні міністри.

Про це у прямому ефірі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.

В Дії ви можете голосом або текстом дати зворотний зв'язок по державному органу і після цього цей державний орган, міністр який відповідає за цей державний орган, у держборді побачить ваш відгук - заявив Федоров.

За його словами, це приклад цифрової демократії, яка дозволяє оперативно змінювати правила та підвищувати підзвітність влади.

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