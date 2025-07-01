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Міністри бачитимуть скарги громадян у "Дії" - Федоров

Київ • УНН

 • 305 перегляди

У застосунку "Дія" з'явилася можливість залишати голосові та текстові скарги на роботу держорганів. Відповідальні міністри оперативно бачитимуть ці відгуки, що сприятиме підвищенню прозорості.

Міністри бачитимуть скарги громадян у "Дії" - Федоров

У застосунку "Дія" українці можуть залишати голосові або текстові відгуки про роботу держорганів, і ці повідомлення одразу бачитимуть відповідальні міністри.

Про це у прямому ефірі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН

В Дії ви можете голосом або текстом дати зворотний зв'язок по державному органу і після цього цей державний орган, міністр який відповідає за цей державний орган, у держборді побачить ваш відгук

- заявив Федоров. 

За його словами, це приклад цифрової демократії, яка дозволяє оперативно змінювати правила та підвищувати підзвітність влади.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоТехнології
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Федоров Михайло Альбертович
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