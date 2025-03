Министр спорта Малайзии назвал "позором" решение судей дисквалифицировать их спортсмена, принесшее Украине золото Паралимпиады

Цитата

“Это позорное решение. Абсолютный позор, что противоречит духу Паралимпийских игр. Если это было нарушение в комнате ожидания, вы не должны были допустить их к соревнованиям с самого начала. Подло и мелко. Украденная золотая медаль и мировой рекорд”, — написал малазийский министр.

Детали

На Паралимпийских играх разыграли медали в толкании ядра среди мужчин в классе F20. В соревнованиях принимали участие двое украинцев Максим Коваль и Александр Яровой — и оба завершили их на пьедестале. Квалификации в этих соревнованиях не было: спортсмены стартовали сразу с финала. У восьми участников было шесть попыток — в зачет шла лучшая.

Украинцы сумели установить личные рекорды. Коваль толкнул ядро на 17.34 метра с третьей попытки. Близкий результат показал Яровой — 17.3 во второй.

Второй раз подряд паралимпийским чемпионом в этой дисциплине мог стать малазиец Мухаммад Зияд Золкефли. Кроме того, победитель установил мировой рекорд — 17.94. Такой результат ему покорился в третьей попытке. Впоследствии, в протоколе соревнований была опубликована информация о дисквалификации кроме малазийца — представителей Эквадора и Австралии.

This is a shameful decision. An absolute disgrace that goes against the spirit of the Paralympics. If it was a call room violation you should have not allowed them to compete in the first place. Mean spirited and petty. A stolen gold medal and world record.

— Khairy Jamaluddin (@Khairykj) August 31, 2021

Что известно о причинах дисквалификации?

Малазийское издание Astro Arena сообщило, что от представителей Украины были поданы протесты относительно результата Зияда. Украинцы обратили внимание организаторов соревнований на то, что малазиец и еще три легкоатлета прибыли с опозданием в комнату ожидания перед началом соревнований.

В итоге результаты Зияда, а также еще двух легкоатлетов — эквадорца Хорди Патрисио Конго Вилалбы и австралийца Тодда Ходжетса были аннулированы. В протоколе им зачислили DNS (не стартовали).

Ada protes dari atlet Ukraine. Ziyad salah seorang dari 3 atlet yang telah lambat masuk ke call room sebelum pertandingan dimulakan. Maka, Penyertaan Ziyad dibatalkan. Kemenangan emas Ziyad dibatalkan serta merta. Emas diraih Atlet dari Ukraine Maksym Koval #SokongMalaysia

— ASTRO ARENA (@ASTROARENA) August 31, 2021