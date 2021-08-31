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Міністр спорту Малайзії назвав "ганьбою" рішення дискваліфікувати їхнього спортсмена, яке принесло Україні золото Паралімпіади

Міністр спорту Малайзії назвав "ганьбою" рішення дискваліфікувати їхнього спортсмена, яке принесло Україні золото Паралімпіади

Київ • УНН

 • 29136 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Очільник міністерства охорони здоров’я Малайзії Хайрі Джамалуддін назвав рішення про дискваліфікацію малазійського спортсмена Мухаммада Зіяда Золкефлі “ганьбою” та “протиріччю духу Паралімпійський ігор”, пише УНН з посиланням на його Twitter.

Цитата

“Це ганебне рішення. Абсолютна ганьба, що суперечить духу Паралімпійських ігор. Якщо це було порушення у кімнаті очікування, ви не повинні були допустити їх до змагань з самого початку. Підло і дріб’язково. Вкрадена золота медаль і світовий рекорд”, — написав малазійський міністр.

Деталі

На Паралімпійських іграх розіграли медалі у штовханні ядра серед чоловіків у класі F20. У змаганнях брали участь двоє українців: Максим Коваль та Олександр Яровий — і обидва завершили їх на п’єдесталі. Кваліфікації у цих змаганнях не було: спортсмени стартували одразу з фіналу. У восьми учасників було шість спроб — до заліку йшла найкраща.

Українці зуміли встановити особисті рекорди. Коваль штовхнув ядро на 17.34 метра з третьої спроби. Близький результат показав Яровий — 17.3 у другій.

Удруге поспіль паралімпійським чемпіоном у цій дисципліні міг стати малазієць Мухаммад Зіяд Золкефлі. Крім того, переможець установив світовий рекорд — 17.94. Такий результат йому підкорився в третій спробі. Згодом, у протоколі змагань була опублікована інформація про дискваліфікацію окрім малазійця — представників Еквадору та Австралії.

This is a shameful decision. An absolute disgrace that goes against the spirit of the Paralympics. If it was a call room violation you should have not allowed them to compete in the first place. Mean spirited and petty. A stolen gold medal and world record.

— Khairy Jamaluddin (@Khairykj) August 31, 2021

Що відомо про причини дискваліфікації?

Малазійське видання Astro Arena повідомило, що від представників України були подані протести щодо результату Зіяда. Українці звернули увагу організаторів змагань на те, що малазієць та ще три легкоатлети прибули із запізненням у кімнату очікування перед початком змагань.

У підсумку результати Зіяда, а також ще двох легкоатлетів — еквадорця Хорді Патрісіо Конго Вілалби та австралійця Тодда Ходжетса були анульовані. У протоколі їм зарахували DNS (не стартували).

Ada protes dari atlet Ukraine. Ziyad salah seorang dari 3 atlet yang telah lambat masuk ke call room sebelum pertandingan dimulakan. Maka, Penyertaan Ziyad dibatalkan. Kemenangan emas Ziyad dibatalkan serta merta. Emas diraih Atlet dari Ukraine Maksym Koval #SokongMalaysia

— ASTRO ARENA (@ASTROARENA) August 31, 2021

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