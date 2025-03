Міністр спорту Малайзії назвав "ганьбою" рішення дискваліфікувати їхнього спортсмена, яке принесло Україні золото Паралімпіади

Цитата

“Це ганебне рішення. Абсолютна ганьба, що суперечить духу Паралімпійських ігор. Якщо це було порушення у кімнаті очікування, ви не повинні були допустити їх до змагань з самого початку. Підло і дріб’язково. Вкрадена золота медаль і світовий рекорд”, — написав малазійський міністр.

Деталі

На Паралімпійських іграх розіграли медалі у штовханні ядра серед чоловіків у класі F20. У змаганнях брали участь двоє українців: Максим Коваль та Олександр Яровий — і обидва завершили їх на п’єдесталі. Кваліфікації у цих змаганнях не було: спортсмени стартували одразу з фіналу. У восьми учасників було шість спроб — до заліку йшла найкраща.

Українці зуміли встановити особисті рекорди. Коваль штовхнув ядро на 17.34 метра з третьої спроби. Близький результат показав Яровий — 17.3 у другій.

Удруге поспіль паралімпійським чемпіоном у цій дисципліні міг стати малазієць Мухаммад Зіяд Золкефлі. Крім того, переможець установив світовий рекорд — 17.94. Такий результат йому підкорився в третій спробі. Згодом, у протоколі змагань була опублікована інформація про дискваліфікацію окрім малазійця — представників Еквадору та Австралії.

Що відомо про причини дискваліфікації?

Малазійське видання Astro Arena повідомило, що від представників України були подані протести щодо результату Зіяда. Українці звернули увагу організаторів змагань на те, що малазієць та ще три легкоатлети прибули із запізненням у кімнату очікування перед початком змагань.

У підсумку результати Зіяда, а також ще двох легкоатлетів — еквадорця Хорді Патрісіо Конго Вілалби та австралійця Тодда Ходжетса були анульовані. У протоколі їм зарахували DNS (не стартували).

