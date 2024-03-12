Минэкономики: Бизнес получил кредиты на сумму более 15 млрд грн с начала года

С начала 2024 года почти 4 тыс. предпринимателей получили кредиты в рамках программы "Доступные кредиты" на сумму 15,7 млрд гривен, по данным Минэкономики, пишет УНН.

Детали

За период с начала 2024 года, около 4 000 предпринимателей воспользовались кредитами, доступными в рамках программы "Доступные кредиты", на сумму 15,7 млрд гривен. В течение прошлой недели 431 предприятие получило такие кредиты на сумму 1,7 млрд гривен.

Всего с начала действия программы, начиная с февраля 2020 года, было выдано 83 тысячи кредитов на сумму 283 млрд гривен.

В 2024 году наибольшая сумма доступных кредитов на пополнение оборотных средств была взята предпринимателями в размере 7,6 млрд гривен. Банки выделили 3,4 млрд гривен кредитов перерабатывающим предприятиям, 2,6 млрд гривен было направлено на бизнес в зоне высокого военного риска, а 2,5 млрд гривен было выделено на реализацию инвестиционных проектов.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах: - сельского хозяйства (48%); - оптовой и розничной торговли (25%); - перерабатывающей промышленности (17%).

Среди регионов, самые высокие объемы заключенных кредитных соглашений отмечаются в: Львовской, Днепропетровской, Одесской, Киевской, Харьковской, Полтавской, Винницкой областях и в Киеве.

На сегодня участие в программе принимают 45 банков, наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали: "Приватбанк" (37,8 тыс.), - "Ощадбанк" (12,6 тыс.) "Райффайзен Банк Аваль" (5,4 тыс.).

Напомним,

С момента запуска программы "Доступное жилье" 7 800 украинских семей получили кредиты на общую сумму 12 миллиардов гривен на приобретение жилья, из которых 204 кредита было выдано на прошлой неделе.