Миллионные сделки в "Укрзализныце": Шило после возвращения в СБУ не прекращал взаимодействие с преступной группой - прокурор

Высший антикорсуд начал избирать меру пресечения сотруднику СБУ Артему Шило по делу махинаций на закупках "Укрзализныци". Как сообщил прокурор САП, Шило после возвращения в СБУ не прекращал взаимодействие с преступной группой, а также привлек к ней своего подчиненного, передает УНН.

"НАБУ вместе с САП считают, что не позднее октября 2021 года подозреваемый Шило, который в то время работал советником Офиса Президента Украины, используя имеющиеся у него возможности, он создал определенную организованную группу, цель которой была направлена на то, чтобы контролировать денежные потоки АО "Укрзализныця". Суть сводилась к тому, чтобы, как минимум, поставить на контроль все закупки, которые проводились "Укрзализныцей" с целью получения противоправной выгоды", - заявил прокурор.

Он отметил, что Шило привлек к организованной группе ряд лиц, которым также сегодня были вручены подозрения.

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"Понятно, что реализация планов этой группы не была возможной без привлечения должностных лиц самой "Укрзализныци". Мы считаем, что собрано достаточно доказательств считать, что как минимум в состав этой группы был привлечен первый заместитель директора Филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця", а также заместитель директора по экономической и информационной безопасности Аппарата директора по экономической и информационной безопасности. Так случилось, что в начале августа 2022 года подозреваемый Шило был назначен на весомую руководящую должность в СБУ и соответственно мы отмечаем, что в состав этой группы был привлечен подчиненный Шило Ковалюк. Произошло это примерно в ноябре 2022 года", - добавил прокурор.

Напомним

2 апреля НАБУ и САП задержали чиновника СБУ Артема Шило, который, по версии следствия, возглавляет организованную группу по завладению почти 95 млн грн на закупке трансформаторов во время военного положения.