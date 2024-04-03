Дело о махинациях на закупках "Укрзализныци": должностному лицу СБУ и еще 6 людям сообщили о подозрении

Сообщено о подозрении участникам организованной группы, причастной к завладению 94,8 млн грн средств "Укрзализныци". Среди подозреваемых - сотрудник Службы безопасности Украины и бывший советник Офиса Президента Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

По данным источников УНН, возглавляет организованную группу чиновник СБУ Артем Шило.

2 - 3 апреля 2024 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении участникам организованной группы, деятельность которой привела к завладению 94,8 млн грн при закупке трансформаторов во время военного положения - говорится в сообщении САП.

Сейчас сообщено о подозрении 7 участникам группы, среди которых (должности указаны на время совершения преступления):

руководитель организованной группы, советник Офиса Президента Украины, а в дальнейшем - сотрудник Службы безопасности Украины - ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины;

два участника организованной группы - ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины;



первый заместитель директора Филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" - ч. 5 ст. 191 УК Украины;



заместитель директора по экономической и информационной безопасности Аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" - ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины;



посредник, действовавший от имени компании-поставщика (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины);



сотрудник Службы безопасности Украины - ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.



Следствием установлено, что организованная группа была создана в 2021 году с целью контроля за денежными средствами АО "Укрзализныця". В июне-декабре 2022 года руководитель ОГ через подконтрольных должностных лиц АО "Укрзализныця" обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов.

По данным правоохранителей, поставки трансформаторов происходили по завышенной стоимости. Кроме того, в качестве основания для отклонения предложений других участников закупки со значительно более выгодными ценовыми условиями соучастниками использовано письмо Службы безопасности Украины "Об угрозах государственной безопасности", зато связи как компании, которая "выиграла" тендер, так и ее контроллера с рф намеренно проигнорированы.

Также установлено, что трансформаторы закупались через зарегистрированную в Болгарии фирму-прокладку у узбекского производителя, которым частично владеют юридические лица из страны-агрессора, и перепродавались УЗ по вдвое завышенной цене. Как следствие, "Укрзализныця" понесла убытки на сумму 94,7 млн грн, которыми завладели участники преступления.

Сейчас задержан руководитель ОГ и три других человека.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения, указали в САП.

Ранее УНН сообщал, что САП и НАБУ разоблачили организованную группу "во главе с бывшим советником Офиса Президента Украины".

Позже стало известно, что чиновник СБУ Артем Шило, по версии следствия, возглавляет организованную группу по завладению почти 95 млн грн на закупке трансформаторов во время военного положения.