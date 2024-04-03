Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
Дело о махинациях на закупках "Укрзализныци": должностному лицу СБУ и еще 6 людям сообщили о подозрении
На Киевщине мужчина отрезал арендодателю голову и язык
Захватчики имеют значительные проблемы с логистикой и личным составом - Центр сопротивления
Укомплектованные бригады: Зеленский озвучил потребности Украины от партнеров
Нет причины для Финляндии отправлять войска в Украину - Стубб
Чешской инициативе по закупке боеприпасов для Киева нужно больше денег - глава МИД страны
Увидел места ожесточенных боев и уничтоженную "Мрию": президент Финляндии посетил Гостомель
Полмиллиона не нужно: Зеленский о мобилизации
Центральный банк Китая стремится к дополнительным шагам для стимулирования спроса в стране и укрепления доверия
Папа Франциск почтил память павшего под Авдеевкой воина и призвал помолиться за погибших в безумии войны в Украине
Популярные
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность
За последние недели россия уничтожила 80% украинских ТЭЦ - Шмыгаль
В оккупированном Севастополе слышали взрыв
российские беспилотники и артиллерия атаковали Днепропетровскую область: жертв нет
Войска рф нанесли 401 удар по Запорожской области: есть 1 раненый
Публикации
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: деталиЭксклюзив
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
Дело о махинациях на закупках "Укрзализныци": должностному лицу СБУ и еще 6 людям сообщили о подозрении
Членам организованной группы, среди которых бывший советник президента и сотрудник СБУ, было сообщено о подозрении в присвоении 94,8 млн грн "Укрзализныци" из-за закупки трансформаторов по завышенным ценам во время военного положения.
На Киевщине мужчина отрезал арендодателю голову и язык
В Софиевской Борщаговке 44-летний мужчина в результате конфликта, нанес более 16 ударов ножом по голове и шее арендодателя.
Захватчики имеют значительные проблемы с логистикой и личным составом - Центр сопротивления
россия сталкивается со значительной нехваткой личного состава и материально-технического обеспечения для своих оккупационных сил в Украине, при этом войска вынуждены передвигаться пешком из-за нехватки транспортных средств, а критический дефицит рабочей силы не дает им возможности уйти в отпуск.
Укомплектованные бригады: Зеленский озвучил потребности Украины от партнеров
Украина хочет, чтобы ее военные бригады были полностью укомплектованы и оснащены современным вооружением, чтобы защитить себя и получить преимущество над российскими войсками, которые не имеют преимущества на земле и в воздухе.
Нет причины для Финляндии отправлять войска в Украину - Стубб
Финляндия не планирует отправлять войска в Украину, но поддерживает Украину через пакеты военной помощи, включая системы противовоздушной обороны и боеприпасы, а также выступает за членство Украины в ЕС и НАТО.
Чешской инициативе по закупке боеприпасов для Киева нужно больше денег - глава МИД страны
Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС требует большего финансирования, о чем заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, призывая союзников выделить больше денег, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии.
Увидел места ожесточенных боев и уничтоженную "Мрию": президент Финляндии посетил Гостомель
Президент Финляндии Александр Стубб посетил разрушенный аэропорт "Антонов" в Гостомеле, где украинские воины показали ему места ожесточенных боев и остатки крупнейшего в мире транспортного самолета "Мрия", уничтоженного российскими оккупантами.
Полмиллиона не нужно: Зеленский о мобилизации
Украине не нужно мобилизовать полмиллиона человек, но точное необходимое количество не будет объявлено публично, поскольку россия готовится мобилизовать 300 000 дополнительных солдат 1 июня, по словам президента Владимира Зеленского.
Центральный банк Китая стремится к дополнительным шагам для стимулирования спроса в стране и укрепления доверия
Центральный банк Китая обещает внедрять разумную и эффективную монетарную политику, а также активно работать над стимулированием внутреннего спроса и укреплением доверия, чтобы стимулировать экономическое восстановление в стране.
Папа Франциск почтил память павшего под Авдеевкой воина и призвал помолиться за погибших в безумии войны в Украине
Папа Римский Франциск почтил память павшего под Авдеевкой украинского воина и призвал помолиться за погибших в безумии войны в Украине.