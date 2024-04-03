Дело о махинациях на закупках "Укрзализныци": должностному лицу СБУ и еще 6 людям сообщили о подозрении

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
  •  102550 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  105797 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  106118 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
  •  100360 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  124230 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  117128 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  118801 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  111246 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101011 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
4 апреля 2024, 11:38  •  91965 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Новости по теме
Дело о махинациях на закупках "Укрзализныци": должностному лицу СБУ и еще 6 людям сообщили о подозрении

Дело о махинациях на закупках "Укрзализныци": должностному лицу СБУ и еще 6 людям сообщили о подозрении

3 апреля 2024, 13:21  •  16911 просмотра
На Киевщине мужчина отрезал арендодателю голову и язык

На Киевщине мужчина отрезал арендодателю голову и язык

3 апреля 2024, 13:14  •  18929 просмотра
Захватчики имеют значительные проблемы с логистикой и личным составом - Центр сопротивления

Захватчики имеют значительные проблемы с логистикой и личным составом - Центр сопротивления

3 апреля 2024, 13:13  •  20640 просмотра
Укомплектованные бригады: Зеленский озвучил потребности Украины от партнеров

Укомплектованные бригады: Зеленский озвучил потребности Украины от партнеров

3 апреля 2024, 13:12  •  21266 просмотра
Нет причины для Финляндии отправлять войска в Украину - Стубб

Нет причины для Финляндии отправлять войска в Украину - Стубб

3 апреля 2024, 13:07  •  21498 просмотра
Чешской инициативе по закупке боеприпасов для Киева нужно больше денег - глава МИД страны

Чешской инициативе по закупке боеприпасов для Киева нужно больше денег - глава МИД страны

3 апреля 2024, 13:06  •  20571 просмотра
Увидел места ожесточенных боев и уничтоженную "Мрию": президент Финляндии посетил Гостомель

Увидел места ожесточенных боев и уничтоженную "Мрию": президент Финляндии посетил Гостомель

3 апреля 2024, 12:58  •  23077 просмотра
Полмиллиона не нужно: Зеленский о мобилизации

Полмиллиона не нужно: Зеленский о мобилизации

3 апреля 2024, 12:56  •  76643 просмотра
Центральный банк Китая стремится к дополнительным шагам для стимулирования спроса в стране и укрепления доверия

Центральный банк Китая стремится к дополнительным шагам для стимулирования спроса в стране и укрепления доверия

3 апреля 2024, 12:52  •  24366 просмотра
Папа Франциск почтил память павшего под Авдеевкой воина и призвал помолиться за погибших в безумии войны в Украине

Папа Франциск почтил память павшего под Авдеевкой воина и призвал помолиться за погибших в безумии войны в Украине

3 апреля 2024, 12:51  •  22237 просмотра

Популярные

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

  •  113135 просмотра
За последние недели россия уничтожила 80% украинских ТЭЦ - Шмыгаль

За последние недели россия уничтожила 80% украинских ТЭЦ - Шмыгаль

  •  100805 просмотра
В оккупированном Севастополе слышали взрыв

В оккупированном Севастополе слышали взрыв

  •  108254 просмотра
российские беспилотники и артиллерия атаковали Днепропетровскую область: жертв нет

российские беспилотники и артиллерия атаковали Днепропетровскую область: жертв нет

  •  107711 просмотра
Войска рф нанесли 401 удар по Запорожской области: есть 1 раненый

Войска рф нанесли 401 удар по Запорожской области: есть 1 раненый

  •  103863 просмотра

Публикации

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

  •  113135 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

  •  155911 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  219446 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  294471 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  297462 просмотра

Дело о махинациях на закупках "Укрзализныци": должностному лицу СБУ и еще 6 людям сообщили о подозрении

Членам организованной группы, среди которых бывший советник президента и сотрудник СБУ, было сообщено о подозрении в присвоении 94,8 млн грн "Укрзализныци" из-за закупки трансформаторов по завышенным ценам во время военного положения.

Криминал и ЧП • 3 апреля 2024, 13:21  •  16911 просмотра
Дело о махинациях на закупках "Укрзализныци": должностному лицу СБУ и еще 6 людям сообщили о подозрении

На Киевщине мужчина отрезал арендодателю голову и язык

В Софиевской Борщаговке 44-летний мужчина в результате конфликта, нанес более 16 ударов ножом по голове и шее арендодателя.

Криминал и ЧП • 3 апреля 2024, 13:14  •  18929 просмотра
На Киевщине мужчина отрезал арендодателю голову и язык

Захватчики имеют значительные проблемы с логистикой и личным составом - Центр сопротивления

россия сталкивается со значительной нехваткой личного состава и материально-технического обеспечения для своих оккупационных сил в Украине, при этом войска вынуждены передвигаться пешком из-за нехватки транспортных средств, а критический дефицит рабочей силы не дает им возможности уйти в отпуск.

Война • 3 апреля 2024, 13:13  •  20640 просмотра
Захватчики имеют значительные проблемы с логистикой и личным составом - Центр сопротивления

Укомплектованные бригады: Зеленский озвучил потребности Украины от партнеров

Украина хочет, чтобы ее военные бригады были полностью укомплектованы и оснащены современным вооружением, чтобы защитить себя и получить преимущество над российскими войсками, которые не имеют преимущества на земле и в воздухе.

Война • 3 апреля 2024, 13:12  •  21266 просмотра
Укомплектованные бригады: Зеленский озвучил потребности Украины от партнеров

Нет причины для Финляндии отправлять войска в Украину - Стубб

Финляндия не планирует отправлять войска в Украину, но поддерживает Украину через пакеты военной помощи, включая системы противовоздушной обороны и боеприпасы, а также выступает за членство Украины в ЕС и НАТО.

Война • 3 апреля 2024, 13:07  •  21498 просмотра
Нет причины для Финляндии отправлять войска в Украину - Стубб

Чешской инициативе по закупке боеприпасов для Киева нужно больше денег - глава МИД страны

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС требует большего финансирования, о чем заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, призывая союзников выделить больше денег, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии.

Война • 3 апреля 2024, 13:06  •  20571 просмотра
Чешской инициативе по закупке боеприпасов для Киева нужно больше денег - глава МИД страны

Увидел места ожесточенных боев и уничтоженную "Мрию": президент Финляндии посетил Гостомель

Президент Финляндии Александр Стубб посетил разрушенный аэропорт "Антонов" в Гостомеле, где украинские воины показали ему места ожесточенных боев и остатки крупнейшего в мире транспортного самолета "Мрия", уничтоженного российскими оккупантами.

Война • 3 апреля 2024, 12:58  •  23077 просмотра
Увидел места ожесточенных боев и уничтоженную "Мрию": президент Финляндии посетил Гостомель

Полмиллиона не нужно: Зеленский о мобилизации

Украине не нужно мобилизовать полмиллиона человек, но точное необходимое количество не будет объявлено публично, поскольку россия готовится мобилизовать 300 000 дополнительных солдат 1 июня, по словам президента Владимира Зеленского.

Война • 3 апреля 2024, 12:56  •  76643 просмотра
Полмиллиона не нужно: Зеленский о мобилизации

Центральный банк Китая стремится к дополнительным шагам для стимулирования спроса в стране и укрепления доверия

Центральный банк Китая обещает внедрять разумную и эффективную монетарную политику, а также активно работать над стимулированием внутреннего спроса и укреплением доверия, чтобы стимулировать экономическое восстановление в стране.

Новости Мира • 3 апреля 2024, 12:52  •  24366 просмотра
Центральный банк Китая стремится к дополнительным шагам для стимулирования спроса в стране и укрепления доверия

Папа Франциск почтил память павшего под Авдеевкой воина и призвал помолиться за погибших в безумии войны в Украине

Папа Римский Франциск почтил память павшего под Авдеевкой украинского воина и призвал помолиться за погибших в безумии войны в Украине.

Общество • 3 апреля 2024, 12:51  •  22237 просмотра
Папа Франциск почтил память павшего под Авдеевкой воина и призвал помолиться за погибших в безумии войны в Украине