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МИД Украины с беспокойством комментирует новую стадию войны в Сирии

МИД Украины с беспокойством комментирует новую стадию войны в Сирии

Киев  •  УНН

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МИД Украины выражает обеспокоенность по поводу обострения ситуации в Сирии, где война продолжается уже 13 лет. Конфликт приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения и представляет угрозу региональной безопасности.

Украина выражает обеспокоенность по поводу эскалации войны в Сирии. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали

Ситуация в стране, которая уже более 13 лет находится в состоянии войны, приобретает новое опасное измерение. Эскалация конфликта приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения, разрушению инфраструктуры и ухудшению гуманитарной ситуации. 

По оценкам, нынешняя стадия войны несет серьезную угрозу региональной безопасности и стабильности. Война в Сирии уже привела к значительным человеческим потерям – погибли более полумиллиона человек, а миллионы стали беженцами. В то же время конфликт остается источником социально-экономического кризиса, который продолжает осложнять жизнь сирийцев. 

Украина отмечает, что ситуация в Сирии осложняется влиянием внешних факторов. Террористическая страна и Иран вместе с сирийским режимом Башара Асада играют ключевую роль в обострении конфликта. Преступления этих режимов ставят под угрозу не только мир в регионе, но и существование Сирии как единого государства. 

Украина также напоминает об участии сирийского режима в поддержке российской агрессии, в частности из-за направления наемников к войне в Украине после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. В своем заявлении Киев акцентирует внимание на связях между военными действиями оккупантов, Ирана и Сирии, которые дестабилизируют ситуацию не только в Ближнем Востоке, но и в Европе. 

Украина призывает международное сообщество к решительным шагам для стабилизации ситуации в Сирии и защиты прав ее граждан. в Киеве считают, что прекращение войны возможно только в условиях выполнения международных резолюций, создания платформы для диалога и построения демократического государства, которое будет гарантировать права своих граждан. 

россия и Сирия усиливают авиаудары по Идлибу на фоне наступления повстанцев - Reuters1 дек. 2024, 12:34 • 19418 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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