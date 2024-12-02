МИД Украины с беспокойством комментирует новую стадию войны в Сирии
Киев • УНН
МИД Украины выражает обеспокоенность по поводу обострения ситуации в Сирии, где война продолжается уже 13 лет. Конфликт приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения и представляет угрозу региональной безопасности.
Украина выражает обеспокоенность по поводу эскалации войны в Сирии. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.
Детали
Ситуация в стране, которая уже более 13 лет находится в состоянии войны, приобретает новое опасное измерение. Эскалация конфликта приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения, разрушению инфраструктуры и ухудшению гуманитарной ситуации.
По оценкам, нынешняя стадия войны несет серьезную угрозу региональной безопасности и стабильности. Война в Сирии уже привела к значительным человеческим потерям – погибли более полумиллиона человек, а миллионы стали беженцами. В то же время конфликт остается источником социально-экономического кризиса, который продолжает осложнять жизнь сирийцев.
Украина отмечает, что ситуация в Сирии осложняется влиянием внешних факторов. Террористическая страна и Иран вместе с сирийским режимом Башара Асада играют ключевую роль в обострении конфликта. Преступления этих режимов ставят под угрозу не только мир в регионе, но и существование Сирии как единого государства.
Украина также напоминает об участии сирийского режима в поддержке российской агрессии, в частности из-за направления наемников к войне в Украине после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. В своем заявлении Киев акцентирует внимание на связях между военными действиями оккупантов, Ирана и Сирии, которые дестабилизируют ситуацию не только в Ближнем Востоке, но и в Европе.
Украина призывает международное сообщество к решительным шагам для стабилизации ситуации в Сирии и защиты прав ее граждан. в Киеве считают, что прекращение войны возможно только в условиях выполнения международных резолюций, создания платформы для диалога и построения демократического государства, которое будет гарантировать права своих граждан.
россия и Сирия усиливают авиаудары по Идлибу на фоне наступления повстанцев - Reuters1 дек. 2024, 12:34 • 19418 просмотров