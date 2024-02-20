"Мы сможем защитить наше государство сейчас и предотвратить возможные угрозы в будущем" - Кипер о подписанных Президентом соглашениях по безопасности

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер прокомментировал подписание Президентом Владимиром Зеленским соглашений по безопасности, передает УНН.

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Президент инициировал создание Международной рабочей группы по безопасности в 2022 году, напоминает Кипер. И уже есть конкретные результаты, добавляет глава облгосадминистрации.

Три мощных соглашения уже подписаны - сначала с Великобританией, а теперь с Германией и Францией. Эти документы предоставляют беспрецедентные гарантии для Украины, включая военную помощь, санкционное давление на россию и поддержку Украины в финансовой и гуманитарной сферах. Мы сможем защитить наше государство сейчас и предотвратить возможные угрозы в будущем. Благодарны Президенту и всей его команде за важные дипломатические шаги! - пишет Кипер.

Напомним, 12 января первое соглашение по безопасности Украина подписала с Великобританией. Стороны заключили "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии". Оно будет действовать десять лет и может быть продлено.

16 февраля соглашение о гарантиях безопасности подписали Украина и Германия.