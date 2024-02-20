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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Мы сможем защитить наше государство сейчас и предотвратить возможные угрозы в будущем" - Кипер о подписанных Президентом соглашениях по безопасности

"Мы сможем защитить наше государство сейчас и предотвратить возможные угрозы в будущем" - Кипер о подписанных Президентом соглашениях по безопасности

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 10:58  •  17996 просмотра

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Председатель Одесской областной государственной администрации прокомментировал подписание соглашений по безопасности с Великобританией, Германией и Францией, которые предоставляют беспрецедентную военную и финансовую поддержку для защиты Украины от потенциальных угроз.

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер прокомментировал подписание Президентом Владимиром Зеленским соглашений по безопасности, передает УНН.

Детали

Президент инициировал создание Международной рабочей группы по безопасности в 2022 году, напоминает Кипер. И уже есть конкретные результаты, добавляет глава облгосадминистрации.

Три мощных соглашения уже подписаны - сначала с Великобританией, а теперь с Германией и Францией. Эти документы предоставляют беспрецедентные гарантии для Украины, включая военную помощь, санкционное давление на россию и поддержку Украины в финансовой и гуманитарной сферах. Мы сможем защитить наше государство сейчас и предотвратить возможные угрозы в будущем. Благодарны Президенту и всей его команде за важные дипломатические шаги!

- пишет Кипер.

Напомним, 12 января первое соглашение по безопасности Украина подписала с Великобританией. Стороны заключили "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии". Оно будет действовать десять лет и может быть продлено.

16 февраля соглашение о гарантиях безопасности подписали Украина и Германия. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаПолитика
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
germaniyaГермания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
"Ми зможемо захистити нашу державу зараз і запобігти можливим загрозам у майбутньому"- Кіпер про підписані Президентом безпекові угоди
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"Мы сможем защитить наше государство сейчас и предотвратить возможные угрозы в будущем" - Кипер о подписанных Президентом соглашениях по безопасности

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