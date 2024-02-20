"Ми зможемо захистити нашу державу зараз і запобігти можливим загрозам у майбутньому"- Кіпер про підписані Президентом безпекові угоди

Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер прокоментував підписання Президентом Володимиром Зеленським безпекових угод, передає УНН.

Деталі

Президент ініціював створення Міжнародної безпекової робочої групи у 2022 році, нагадує Кіпер. І вже є конкретні результати, додає очільник облдержадміністрації.

Три потужні угоди вже підписані - спочатку з Великою Британією, а тепер з Німеччиною та Францією. Ці документи надають безпрецедентні гарантії для України, включаючи військову допомогу, санкційний тиск на росію та підтримку України у фінансовій і гуманітарній сферах. Ми зможемо захистити нашу державу зараз і запобігти можливим загрозам у майбутньому. Вдячні Президенту та всій його команді за важливі дипломатичні кроки! - пише Кіпер.

Нагадаємо, 12 січня першу безпекову угоду Україна підписала з Великою Британією. Сторони уклали "Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії". Вона діятиме десять років і може бути продовженою.

16 лютого угоду про гарантії безпеки підписали Україна та Німеччина.