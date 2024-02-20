"Ми зможемо захистити нашу державу зараз і запобігти можливим загрозам у майбутньому"- Кіпер про підписані Президентом безпекові угоди
Київ • УНН
Голова Одеської обласної державної адміністрації прокоментував підписання безпекових угод з Великою Британією, Німеччиною та Францією, які надають безпрецедентну військову та фінансову підтримку для захисту України від потенційних загроз.
Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер прокоментував підписання Президентом Володимиром Зеленським безпекових угод, передає УНН.
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Президент ініціював створення Міжнародної безпекової робочої групи у 2022 році, нагадує Кіпер. І вже є конкретні результати, додає очільник облдержадміністрації.
Три потужні угоди вже підписані - спочатку з Великою Британією, а тепер з Німеччиною та Францією. Ці документи надають безпрецедентні гарантії для України, включаючи військову допомогу, санкційний тиск на росію та підтримку України у фінансовій і гуманітарній сферах. Ми зможемо захистити нашу державу зараз і запобігти можливим загрозам у майбутньому. Вдячні Президенту та всій його команді за важливі дипломатичні кроки!
Нагадаємо, 12 січня першу безпекову угоду Україна підписала з Великою Британією. Сторони уклали "Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії". Вона діятиме десять років і може бути продовженою.
16 лютого угоду про гарантії безпеки підписали Україна та Німеччина.