Мы готовы ко всему, что предлагают США: Зеленский ответил, нравится ли Украине прекращение огня без гарантий

Украина готова ко всему, что предлагает Америка и поддерживает все, что говорит американский лидер Дональд Трамп, ведь он может давить на россиян. Киеву не нравится просто прекращение огня без гарантий безопасности, но он поддерживает это, ведь действительно хочет мира. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью ABC News, передает УНН.

Для окончания войны договоренностью нужны третьи стороны, которые готовы давить на агрессора. Мы готовы к встрече, ко всему тому, что предлагает Америка. Все, что сейчас говорит президент Трамп, мы поддерживаем, потому что мы считаем, что он может давить на россиян - заявил Зеленский.

Президент признался, что Украине не нравится просто прекращение огня без гарантий безопасности, но это также поддерживается.

Нравится ли нам сегодня просто прекращение огня без гарантий безопасности? Нет, не очень. Но поддерживаем ли мы это - да - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не собиралась сдаваться путину и не готова идти на ультиматумы.

Мы не собирались сдаваться путину и мы не готовы на ультиматумы. Мы хотим окончания войны, мы готовы к прекращению огня, к конкретному прекращению огня, которое предлагает американская сторона, которую мы видели как гарантера, а затем контроля прекращения огня и как посредника - сказал Зеленский.

Президент считает, что Украина подошла очень близко к моменту, когда можно заставить россию закончить войну.

Мы подошли очень близко к моменту, когда можно заставить россию закончить войну. По крайней мере остановить ее. Мы подошли очень близко к этому, мы это чувствуем. Наша операции "Паутина" в рф, хоть и они и бесятся, но все понимают. Понимают, что если будут такие кейсы с 20 тыс. ракет и т.д., то мы будем рассчитывать на свои силы. А что такое наши силы? Не давать возможности убивать нас, не давать возможности бомбардировать нас. То есть тогда мы будем развивать это направление... - пояснил Президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что Киев остро нуждается в сильной помощи от США.

Нужно единство США с Европой, и все таки давить на путина. Он не хочет заканчивать войну, но он может закончить ее через давление партнеров. На мой взгляд, это дает шанс - подчеркнул Зеленский.

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Дополнение

Зеленский заявил, что ни разу в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом не менял своей позиции относительно реальных причин войны и истинного желания путина. Также Зеленский объяснял Трампу, что нужны сильные гарантии для того, чтобы мир действительно был длительным.