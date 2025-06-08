Ми готові до всього, що пропонують США: Зеленський відповів, чи подобається Україні припинення вогню без гарантій

Україна готова до всього, що пропонує Америка й підтримує все, що говорить американський лідер Дональд Трамп, адже він може тиснути на росіян. Києву не подобається просто припинення вогню без гарантій безпеки, але він підтримує це, адже справді хоче миру. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC News, передає УНН.

Для закінчення війни домовленістю потрібна треті сторони, які готові тиснути на агресора. Ми готові до зустрічі, до всього того, що пропонує Америка. Все, що зараз говорить президент Трамп ми підтримуємо, тому що ми вважаємо, що він може тиснути на росіян - заявив Зеленський.

Президент зізнався, що Україні не подобається просто припинення вогню без гарантій безпеки, але це також підтримується.

Чи подобається нам сьогодні просто припинення вогню без гарантій безпеки? Ні, не дуже. Але чи підтримуємо ми це - так - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна не збиралася здаватися путіну й не готова йти на ультиматуми.

Ми не збиралися здаватися путіну й ми не готові на ультиматуми. Ми хочемо закінчення війни, ми готові до припинення вогню, до конкретного припиинення вогню, яке ппропонує американська сторона, яку ми бачили як гарантера, а потім контролю припинення вогню й як посередника - сказав Зеленський.

Президент вважає, що Україна підійшла дуже близько до моменту, коли можна змусити росію закінчити війну.

Ми підійшли дуже близько до моменту, коли можна змусити росію закінчити війну. Принаймні зупинити її. Ми підійшли дуже близько до цього, ми це відчуваємо. Наша операції "Павутина" в рф, хоч й вони й бісяться, але все розуміють. Розуміють, що якщо будуть такі кейси з 20 тис. ракет тощо, то ми будемо розраховувати на свої сили. А що таке наші сили? Не давати можливості вбивати нас, не давати можливості бомбардувати нас. Тобто тоді ми будемо розвивати цей напрямок... - пояснив Президент України.

Зеленський наголосив, що Київ гостро потребує сильної допомоги від США.

Потрібна єдність США з Європою, і все таки тиснути на путіна. Він не хоче закінчувати війну, але він може закінчити її через тиск партнерів. На мій погляд, це дає шанс - наголосив Зеленський.

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Доповнення

Зеленський заявив, що жодного разу у розмові з американським лідером Дональдом Трампом не змінював своєї позиції щодо реальних причин війни та справжнього бажання путіна. Також Зеленський пояснював Трампу, що потрібні сильні гарантії для того, щоб мир справді був тривалим.