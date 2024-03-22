Массированная атака рф унесла жизни 5 человек, 26 получили ранения - полиция

В результате массированной атаки российских войск на Украину в ночь на 22 марта пять мирных людей погибли, среди них ребенок, и 26 человек ранены, сообщили в пятницу в Национальной полиции, пишет УНН.

В результате ночного массированного обстрела Украины войсками рф пятеро мирных людей погибли и 26 ранены. Повреждено более 100 зданий, среди которых объекты энергоинфраструктуры - сообщили в полиции.

В полиции указали, что сегодня с ночи и до утра российские террористы нанесли удары по Украине ракетами и БПЛА.

По данным полиции:

По состоянию на 15:00 в Хмельницкой области погибли два человека, еще восемь травмированы, одну женщину удалось спасти из-под завалов.

Трое мирных жителей, среди которых 9-летняя девочка, погибли, и еще 15 пострадали в Запорожской области. Среди раненых - полицейский.

Два человека получили ранения от российских обстрелов в Ивано-Франковской области.

Один человек ранен в Харьковской области.

Отмечается, что в результате атак армии захватчиков Харьков временно остался без света, частично отсутствует электроснабжение в Хмельницком.

В Ивано-Франковской области в результате российских обстрелов без света временно осталась городская больница и сотни домов людей.

Дорожное движение регулируют патрульные полицейские и будут оповещать местное население через громкоговорители о воздушной тревоге.

По всем фактам военных преступлений рф начаты уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны.

На местах вражеских обстрелов продолжают работать полицейские, спасатели и медики. Продолжается ликвидация последствий.

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