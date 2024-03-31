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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Маск: рф захватит больше территории в Украине до Днепра. Если война будет продолжаться - Одесса тоже упадет

Маск: рф захватит больше территории в Украине до Днепра. Если война будет продолжаться - Одесса тоже упадет

Киев  •  УНН

31 марта 2024, 02:44  •  2561 просмотра

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Илон Маск считает, что рф захватит больше территории в Украине, пока не дойдет до Днепра, а Одесса может упасть, если война продлится достаточно долго, поэтому он рекомендует решить конфликт путем переговоров.

российско-украинская война является "трагической потерей жизни для Украины", поэтому стоит решать конфликт путем переговоров. Об этом сообщает основатель компаний "SpaceX" Илон Маск в X, передает УНН.

Детали

Американский миллиардер Илон Маск на своей странице в X написал, что атаковать большую армию с глубокой обороной, минными полями и сильной артиллерией, когда у Украины не хватало бронетехники или преимущества в воздухе, было "трагической потерей жизни" для страны.

Однако Маск убежден, что у рф нет возможности захватить всю Украину, но она получит больше территории, чем имеет сегодня. Следовательно, чем дольше длится война, тем больше территорий получит рф, пока не дойдет до Днепра. Маск добавил, что при длительном конфликте Одесса также может упасть.

У россии нет шансов захватить всю Украину, поскольку местное сопротивление на западе будет чрезвычайным, но россия, безусловно, получит больше земли, чем она имеет сегодня. Чем дольше будет длиться война, тем больше территории захватит россия, пока не дойдет до Днепра, который трудно преодолеть. Однако, если война продлится достаточно долго, Одесса тоже падет

- заявил Илон Маск.

Относительно выхода к Черному морю, он отметил, что это остается открытым вопросом.

Я рекомендую урегулировать этот вопрос путем переговоров до того, как это произойдет

- сказал Илон Маск.

Илон Маск отрицает продажу Starlink россии12 февраля 2024, 03:30 • 34342 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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