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Маск показал электробусы будущего

Маск показал электробусы будущего

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск распространил в Twitter видео на котором изображен электробус для тоннелей, которые будут проложены под городами, передает УНН.

"... это можно назвать подземным автономным электрическим автобусом со скоростью 150 миль в час, который автоматически переключается между тоннелями и лифтами. Таким образом, да, это автобус", - написал Маск в Twitter.

Добавим, что разработкой тоннелей под городами занимается еще одна компания Маска - The Boring Company.

Вместе с тем, он добавил, что в приоритете для The Boring Company будут пешеходы и велосипедисты, а не авто.

Напомним, канадско-американский изобретатель Маск заявил о поддержке со стороны правительства США по его проекта подземного тоннеля, который соединит Нью-Йорк и Филадельфию, Балтимор и Вашингтон.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U

- Elon Musk (@elonmusk) 9 марта 2018 г.

Украинские Национальные Новости

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