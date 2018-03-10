Маск показал электробусы будущего
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск распространил в Twitter видео на котором изображен электробус для тоннелей, которые будут проложены под городами, передает УНН.
"... это можно назвать подземным автономным электрическим автобусом со скоростью 150 миль в час, который автоматически переключается между тоннелями и лифтами. Таким образом, да, это автобус", - написал Маск в Twitter.
Добавим, что разработкой тоннелей под городами занимается еще одна компания Маска - The Boring Company.
Вместе с тем, он добавил, что в приоритете для The Boring Company будут пешеходы и велосипедисты, а не авто.
Напомним, канадско-американский изобретатель Маск заявил о поддержке со стороны правительства США по его проекта подземного тоннеля, который соединит Нью-Йорк и Филадельфию, Балтимор и Вашингтон.
Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U- Elon Musk (@elonmusk) 9 марта 2018 г.