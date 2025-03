Маск показав електробуси майбутнього

“...це можна назвати підземним автономним електричним автобусом зі швидкістю 150 миль на годину, який автоматично перемикається між тунелями та ліфтами. Таким чином, так, це автобус”, — написав Маск у Twitter.

Додамо, що розробкою тунелів під містами займається ще одна компанія Маска — The Boring Company.

Разом з тим, він додав, що у пріоритеті для The Boring Company будуть пішоходи та велосипедисти, а не авто.

Нагадаємо, канадсько-американський винахідник Ілон Маск заявив про підтримку з боку уряду США щодо його проекту підземного тунелю, який з’єднає Нью-Йорк та Філадельфію, Балтимор і Вашингтон.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U

— Elon Musk (@elonmusk) 9 марта 2018 г.