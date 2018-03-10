Маск показав електробуси майбутнього

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маска поширив у Twitter відео на якому зображений електробус для тунелів, які будуть прокладені під містами, передає УНН.

“...це можна назвати підземним автономним електричним автобусом зі швидкістю 150 миль на годину, який автоматично перемикається між тунелями та ліфтами. Таким чином, так, це автобус”, — написав Маск у Twitter.

Додамо, що розробкою тунелів під містами займається ще одна компанія Маска — The Boring Company.

Разом з тим, він додав, що у пріоритеті для The Boring Company будуть пішоходи та велосипедисти, а не авто.

Нагадаємо, канадсько-американський винахідник Ілон Маск заявив про підтримку з боку уряду США щодо його проекту підземного тунелю, який з’єднає Нью-Йорк та Філадельфію, Балтимор і Вашингтон.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U

— Elon Musk (@elonmusk) 9 марта 2018 г.

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