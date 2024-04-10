МАГАТЭ проведет заседание по ситуации на ЗАЭС по запросу России и Украины

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 11 апреля проведет заседание в штаб-квартире в Вене по ситуации на Запорожской АЭС. В агентстве уточнили, что о проведении встречи просили Россия и Украина. Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ, передает УНН.

Детали

Заседание созывается Председателем Правления на основании двух отдельных писем, адресованных ему в хронологическом порядке Российской Федерацией и Украиной с просьбой о созыве заседания Правления. Заседание будет закрыто для прессы. говорится в сообщении МАГАТЭ.

Дополнение

С 5 по 9 апреля Запорожская АЭС подверглась атаке беспилотников. Под удары попали район грузового порта и азотно-кислородной станции, столовая, купол шестого энергоблока и учебный центр ЗАЭС.

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