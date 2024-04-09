Очередная волна провокаций со стороны рф: Юсов прокомментировал удар беспилотника по ЗАЭС

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что удар беспилотника по оккупированной россией Запорожской атомной электростанции - очередная волна провокаций со стороны рф. Об этом Юсов заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

"Мы сейчас видим очередную волну провокаций со стороны рф. Относительно украинской атомной станции, то все это фиксировалось и раньше. Провокации с целью обвинить Украину. (...) Вот сегодня решила с помощью FPV-дронов имитировать обстрел якобы со стороны Украины. Позиция Украины однозначная, четкая, понятная - по ядерным объектам никаких военный действий, провокаций мы не совершаем. Агрессор должен уйти с Запорожской атомной станции", - сказал Юсов.

Он напомнил, что именно россияне разместили на ЗАЭС войска и технику, заминировали территорию станции, а также регулярно проводят там запуски ударных дронов.

Юсов также отметил, что на ЗАЭС остаются работать украинские сотрудники, которые не хотят подписывать контракт. По словам представителя ГУР, оккупанты пытаются искать новый персонал с территории рф, или через соцсети, в частности в Telegram.

Напомним

7 апреля на территории Запорожской АЭС взорвался беспилотник. Сегодня специалисты МАГАТЭ зафиксировали еще один удар беспилотников по территории оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции. На этот раз угрозы для ядерного объекта не было.