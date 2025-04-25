Инцидент с мужчиной, у которого в ВВК случился приступ эпилепсии: во Львовском ОТЦК отреагировали

$41.690.02
47.420.13
ukenru
Опоздание как минимум на три недели: Трамп заявил, что Украина не подписала соглашение об ископаемых
19:10 • 306 просмотра

Опоздание как минимум на три недели: Трамп заявил, что Украина не подписала соглашение об ископаемых

16:43 • 9592 просмотра

Зеленский может не поехать на похороны Папы Римского: кто представит Украину

Эксклюзив
25 апреля, 11:13 • 23906 просмотра

Выезд украинцев за границу: социолог рассказала о новых тенденциях

25 апреля, 10:48 • 35785 просмотра

Украина не получала официальных сигналов от США об их выходе из мирного процесса - МИД

25 апреля, 10:30 • 44369 просмотра

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 09:10 • 35874 просмотра

Зарплата будет расти на 3-4% ежегодно в 2025-2027 годах - прогноз НБУ

Эксклюзив
25 апреля, 07:40 • 39402 просмотра

Блокировка реформы АРМА ставит под угрозу выполнение получения финансирования от ЕС: нардеп возложил ответственность на Думу

25 апреля, 05:56 • 77759 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

24 апреля, 18:25 • 57505 просмотра

рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский

Эксклюзив
24 апреля, 16:02 • 91290 просмотра

В Минэкономики ответили, планируются ли изменения в правилах бронирования работников

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Погода
+17°
5м/с
57%
745 мм
Популярные новости

Реестр убытков: в Совете Европы прогнозируют 6 млн заявок от пострадавших украинцев

25 апреля, 09:19 • 7156 просмотра

Великобритания все еще может направить войска в Украину - британский министр

25 апреля, 09:27 • 10607 просмотра

В подмосковье подорвали заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС рф

25 апреля, 09:29 • 18482 просмотра

Продажи Alphabet превзошли прогнозы на фоне достижений рекламы в поиске Google

25 апреля, 09:55 • 6256 просмотра

Peugeot 208 и Dacia Sandero стали бестселлерами: каким автомобилям отдают предпочтение в Европе

25 апреля, 10:10 • 8764 просмотра
публикации

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 10:30 • 44361 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

25 апреля, 05:56 • 77755 просмотра

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 131447 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 296099 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

23 апреля, 13:44 • 185638 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Папа Франциск

Джо Байден

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Ватикан

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

15:56 • 5768 просмотра

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

25 апреля, 07:29 • 49393 просмотра

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

24 апреля, 15:17 • 41490 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

24 апреля, 14:13 • 48515 просмотра

Джейсон Биггс взял под контроль свое здоровье: в борьбе с пагубными привычками звезда "Американского пирога" сильно изменился

24 апреля, 08:47 • 79565 просмотра
Актуальное

Financial Times

Spotify

Facebook

Instagram

ТикТок

Инцидент с мужчиной, у которого в ВВК случился приступ эпилепсии: во Львовском ОТЦК отреагировали

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Во Львовском областном ТЦК опровергли распространенную в СМИ информацию, что из терцентра выкинули за ворота мужчину с приступом эпилепсии и заявили, что он накануне злоупотреблял алкоголем. А когда военнообязанному за пределами ТЦК стало плохо, ему оказали помощь и вызвали скорую.

Инцидент с мужчиной, у которого в ВВК случился приступ эпилепсии: во Львовском ОТЦК отреагировали

Региональные СМИ и соцсети сегодня сообщали, что военнообязанный в Мостыське Львовской области, у которого после прохождения ВВК в районном ТЦК произошел приступ эпилепсии, якобы оказался за воротами учреждения, где помощь ему оказывали прохожие. Во Львовском областном территориальном центре комплектования опровергли распространенную информацию и рассказали детали инцидента, передает УНН.

Детали

По данным областного терцентра Львовщины, 13 апреля в РТЦК и СП в городе Мостыська пограничники привезли военнообязанного гражданина, который оказался нарушителем военного учета. Он пытался нелегально пересечь границу.

Мужчина заявлял, что в течение недавнего длительного времени употреблял алкоголь в особо крупных количествах. Во время прохождения ВВК у гражданина были обнаружены проблемы со здоровьем, действительно, в связи со злоупотреблением алкоголем. Он получил направление на дообследование. Выйдя за ворота ТЦК, гражданин потерял сознание. После этого военнослужащие ТЦК вызвали карету скорой помощи и мужчине оказали помощь

– говорится в сообщении на официальной странице ОТЦК в Facebook.

Во Львовском областном ТЦК подчеркнули, что никаких противоправных действий к гражданину не применяли.

В Одессе военный ТЦК и члены ОО подозреваются в хулиганстве: детали инцидента22.04.25, 13:12 • 7252 просмотра

Тем временем региональные СМИ – со ссылкой на очевидцев сообщают, что после того, как у задержанного мужчины начался эпилептический приступ прямо на территории учреждения, его вывели за ворота и оставили на улице.

Помощь пострадавшему оказали прохожие. Люди вызвали скорую, и мужчину госпитализировали.

Напомним

Минобороны сообщило, что в приложении Резерв+ появится функция оповещений о пребывании военнообязанного в розыске ТЦК. Push-уведомления будут поступать сразу после внесения изменений.

Лилия Набока

Лилия Набока

ОбществоВойна
Facebook
Brent
$66.91
Bitcoin
$94,999.50
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,299.54
Ethereum
$1,796.27