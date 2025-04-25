Инцидент с мужчиной, у которого в ВВК случился приступ эпилепсии: во Львовском ОТЦК отреагировали

Региональные СМИ и соцсети сегодня сообщали, что военнообязанный в Мостыське Львовской области, у которого после прохождения ВВК в районном ТЦК произошел приступ эпилепсии, якобы оказался за воротами учреждения, где помощь ему оказывали прохожие. Во Львовском областном территориальном центре комплектования опровергли распространенную информацию и рассказали детали инцидента, передает УНН.

Детали

По данным областного терцентра Львовщины, 13 апреля в РТЦК и СП в городе Мостыська пограничники привезли военнообязанного гражданина, который оказался нарушителем военного учета. Он пытался нелегально пересечь границу.

Мужчина заявлял, что в течение недавнего длительного времени употреблял алкоголь в особо крупных количествах. Во время прохождения ВВК у гражданина были обнаружены проблемы со здоровьем, действительно, в связи со злоупотреблением алкоголем. Он получил направление на дообследование. Выйдя за ворота ТЦК, гражданин потерял сознание. После этого военнослужащие ТЦК вызвали карету скорой помощи и мужчине оказали помощь – говорится в сообщении на официальной странице ОТЦК в Facebook.

Во Львовском областном ТЦК подчеркнули, что никаких противоправных действий к гражданину не применяли.

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Тем временем региональные СМИ – со ссылкой на очевидцев сообщают, что после того, как у задержанного мужчины начался эпилептический приступ прямо на территории учреждения, его вывели за ворота и оставили на улице.

Помощь пострадавшему оказали прохожие. Люди вызвали скорую, и мужчину госпитализировали.

Напомним

Минобороны сообщило, что в приложении Резерв+ появится функция оповещений о пребывании военнообязанного в розыске ТЦК. Push-уведомления будут поступать сразу после внесения изменений.