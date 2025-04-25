Інцидент з чоловіком, в якого на ВЛК стався напад епілепсії: у Львівському ОТЦК відреагували

Регіональні ЗМІ та соцмережі сьогодні повідомляли, що військовозобов'язаний у Мостиську на Львівщині, у якого після проходження ВЛК у районному ТЦК стався напад епілепсії, нібито опинився за брамою установи, де допомогу йому надавали перехожі. У Львівському обласному територіальному центрі комплектування спростували поширену інформацію і розповіли деталі інциденту, передає УНН.

Деталі

За даними обласного терцентру Львівщини, 13 квітня до РТЦК та СП у місті Мостиська прикордонники привезли військовозобов’язаного громадянина, який виявився порушником військового обліку. Він намагався нелегально перетнути кордон.

Чоловік заявляв, що впродовж недавнього тривалого часу вживав алкоголь у особливо великих кількостях. Під час проходження ВЛК у громадянина були виявлені проблеми зі здоров’ям, справді, у зв’язку зі зловживанням алкоголем. Він отримав направлення на дообстеження. Вийшовши за браму ТЦК громадянин втратив свідомість. Після цього військовослужбовці ТЦК викликали карету швидкої допомоги й чоловіку надали допомогу – йдеться у повідомленні на офіційній сторінці ОТЦК у Facebook.

У Львівському обласному ТЦК наголосили, що жодних протиправних дій до громадянина не застосовували.

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Тим часом регіональні ЗМІ – почиланням на очевидців повідомляють, що після того, як у затриманого чоловіка почався епілептичний напад прямо на території установи, його вивели за браму та залишили на вулиці.

Допомогу постраждалому надали перехожі. Люди викликали швидку, і чоловіка госпіталізували.

Нагадаємо

Міноборони повідомило, що у застосунку Резерв+ з'явиться функція сповіщень про перебування військовозобовʼязаного в розшуку ТЦК. Push-сповіщення надходитимуть одразу після внесення змін.