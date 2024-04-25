лукашенко снова наговорил об Украине: в ЦПД назвали его заявления частью информационной кампании кремля

Белорусский правитель александр лукашенко, выступление которого опубликовано на его сайте в четверг, снова сделал ряд заявлений об Украине, в частности, предлагал "сыграть в ничью" и называл украинскую формулу мира нереалистичной. В украинском Центре противодействия дезинформации при СНБО уже отреагировали, объяснив, что означают новые комментарии лукашенко, отметив, что это является частью информационной кампании кремля, цель которой увеличить напряжение на северной границе Украины, пишет УНН.

Детали

Как указали в ЦПД при СНБО, самопровозглашенный президент лукашенко заявил, что оппозиция беларуси планирует захватить кобринский район страны, чтобы потом требовать ввести в беларусь войска НАТО. "Параллельно в кгб беларуси заявили якобы в стране готовятся террористические ячейки, которые планируют теракты одновременно с вторжением и сообщили о якобы предотвращении атаки БпЛА на беларусь со стороны Литвы. По словам лукашенко, беларусь на пороге большой войны", - отметили в ЦПД.

Кроме того, он сделал еще несколько заявлений о необходимости переговоров между Украиной и рф, "иначе Украина прекратит существование", и о том, что основой таких переговоров может стать "стамбульский вариант". Все это лукашенко приправил ядерными угрозами.

Также лукашенко, говоря о заявлениях Запада по поводу того, что нельзя допустить победы путина, заявил: "Если вы настаиваете, что нельзя, то это момент для переговоров. Сыграйте вничью на этом этапе".

Поэтому, в ЦПД при СНБО объяснили, "что означают заявления лукашенко о подготовке вторжения в беларусь".

"кремль через своего белорусского соратника александра лукашенко продолжает запугивание Украины и западной общественности, что должно было бы подтолкнуть наше государство и союзников к началу переговоров на условиях москвы", - указали в ЦПД.

"Заявления белорусского диктатора являются частью информационной кампании кремля, цель которой увеличить напряжение на северной границе Украины из-за угроз беларуси вступить в войну, что должно сковывать Силы обороны Украины. Одновременно кремль пытается дискредитировать Украинскую формулу мира накануне саммита в Швейцарии и принудить Украину к переговорам на своих условиях", - отметили в ЦПД при СНБО.

Дополнение

Отдельно лукашенко возмутился теми оборонительными мерами, которые осуществили страны-соседки беларуси после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Он отметил, что не понимает, зачем Польше такая мощная армия. "Мы не собираемся с ними воевать. С территории беларуси они не должны ждать никаких активных агрессивных действий. Нам это не надо", - заявил лукашенко.

лукашенко грезит о "противостоянии" в беларуси для захвата "хотя бы куска земли"